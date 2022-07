Penélope Cruz, Ana de Armas, Olivia Wilde, Cate Blanchett, Isabelle Huppert o Mónica Bellucci son algunas de las actrices que se pasearán este año por la alfombra de La Mostra junto a compañeros de profesión como Timothée Challamet, Hugh Jackman, Harry Styles y Adam Driver.

La 79ª Mostra se celebrará entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre en el Lido, la isla veneciana donde fue fundado hace exactamente noventa años, una efeméride que marcará esta edición. Las películas a competición y el cartel de estrellas que asistirán han sido desveladas hoy en rueda de prensa.



Penélope Cruz cuenta esta edición con dos películas: En los márgenes dirigida por Juan Diego Botto y L’Immensità, del italiano Emanuele Crialese. }



Su marido, Javier Bardem también parece que visitará el festival italiano junto al humorista Chris Rock por Look at Me, un cortometraje fuera de concurso dirigido por Sally Potter.

Ana de Armas, que ha sufrido una espectacular transformación en su papel de Marilyn Monroe para Blonde, es una de las estrellas más esperadas esta Mostra.



Su película, que también contará con el actor Adrien Brody, compite por el León de Oro. Timothée Chalamet es otra uno de las estrellas más esperadas de este verano, junto a las actrices Taylor Russell y Chlöe Sevigny y el resto del elenco de Bones and All, la película de Luca Guadagnino, y uno de los filmes favoritos del festival.

Además de Huppert (por La Syndicaliste), Belluci (Siccitá,) y Blanchett (Tar), el elenco de veteranas artistas que se esperan se completa con actrices de la talla de Sigourney Weaver (Masterer Gardener) y Tilda Swinton (The Eternal Daughter).



La actriz Olivia Wilde acude en calidad de directora por Don’t Worry Darling, que contará con la presencia de sus dos protagonistas, el cantante y actor Harry Styles y la actriz Florence Pugh.

Otras caras reconocibles que se dejarán ver este verano por la ciudad de los canales son Cassey Affleck y Zooey Deschanel, por Dreaming Wild; y Adam Driver con White Noise, el filme de Noah Baumbach responsable de levantar el telón del festival.



Hugh Jackman, Laura Dern y Anthony Hopkins pisarán la alfombra roja por The Son, y también Willem Dafoe, Rachel Brosnahan (La maravillosa Señora Maisel) y Christopher Waltz para presentar Dead for a Dollar, un filme fuera de competición.



Otras estrellas que se dejarán ver por el Lido son Brendan Fraser, protagonista de The Whale, de Darren Aranofsky; Collin Farrell por The Bansheens of Inisherin; Bill Nighy en Living de Oliver Hermanus y Oliver Stone, que trae Nuclear, fuera de concurso.

