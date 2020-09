Cortometraje colombiano ganó premio en el Festival de Venecia

"¡Viva Colombia", gritó la realizadora al recoger el premio visiblemente emocionada sobre el escenario de la gala de premios, en el Lido veneciano. Saffon era la única latinoamericana en la selección de cortos de "Horizontes", dedicada a las nuevas corrientes expresivas,

El suyo es un corto que habla de la separación entre una madre y su hija, de cuando esta, en su adolescencia rompe el vínculo materno, un proceso "muy doloroso". Y la madre "también suelta a esta hija porque también quiere seguir con su vida", explicó

Saffon en una entrevista.



"Quedar en competencia y estrenar el cortometraje en un festival como Venecia es fundamental, debido a que es el festival más antiguo y uno de los más importantes del mundo, con una curaduría y unos procesos de selección muy exigentes. Es un reconocimiento en general a la cinematografía colombiana y un impulso para seguir contando nuestras historias", agregó Saffon a EL TIEMPO.

Saffon durante el rodaje del cortometraje Foto: Archivo particular

Mariana Saffon es una directora y guionista Colombiana. Graduada del programa de MFA de Cine en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, becada por Colfuturo y por el Milos Forman Directing Fellowship.



En el mundo de veinte minutos que es su corto, las dos mujeres que lo centran representan dos etapas distintas de la vida de una mujer: la adolescencia, la búsqueda de referentes y guías, y una madurez a veces incomprendida por la sociedad.

Es una historia acerca de las relaciones de una madre con su hija. Foto: Archivo particular

"Creo que eso nos pasa muchísimo a la sociedad en general, esperar que cuando una mujer se vuelve una madre tiene que ser simplemente una madre y borrar la posibilidad de que esta mujer tenga una vida sexual, tenga otras prioridades", explicó.



Ha dirigido cortometrajes y comerciales en Marruecos, Estados Unidos, México y Colombia. El guión de este cortometraje recibió el premio de producción del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, FDC, y el Indian Paintbrush Production Fund en el el 2019.



Actualmente se encuentra escribiendo su primer largometraje, 'La Botero', que será rodado en Medellín, Colombia. Pero en el cortometraje quiso reflexionar acerca de las relaciones entre una madre y su hija "que son tan complejas y que se han explorado durante toda la historia".



El jurado de la categoría Horizontes (Orizzonti) de largometrajes y cortometrajes fue presidido por la cineasta francesa Claire Deni. En la selección oficial compitieron 'Sogni al campo' de Magda Guidi, 'Mara Cerri; Nattaget (The night train) de Jerry Carlsson'; 'The Shift', de Laura Carreira; 'Workshop' de Judah Finnigan; 'Was wahrscheinlich passiert ware, ware ich nicht zahause geblieben' de Willy Hans, 'The Game', de Roman Hodel, entre otros.



CULTURA

@CulturaET

Con información de EFE