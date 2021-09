Actriz de 'Halloween' recibió el León de Oro en Venecia  

Jamie Lee Curtis se llevó el León de Oro a la carrera de la 78ª Mostra del cine de Venecia y lo dedicó, emocionada, a las víctimas de violencia y discriminación racial, sexual o ideológica. "Gracias de nuevo por este gran honor. Lo dedico a las víctimas y supervivientes a la violencia de todo tipo, ya sea física, política, espiritual, sexual, psicológica, cultural, emotiva, doméstica", proclamó en la gala, atreviéndose con el italiano.

También recordó a quienes padecen "la violencia y el odio que proviene de la discriminación de color o perpetrada contra quienes osan pensar de manera independiente".



"Acepto con orgullo este premio con la mente clara y sobria y con el corazón abierto e increíblemente grato", terminó. Jamie Lee Curtis estuvo acompañada en la ceremonia por David Gordon Green, el director de ‘Halloween Kills’, la última entrega de la emblemática serie de terror, en la que la actriz se enfrenta a un psicópata de máscara y más de siete vidas: Michael Myers.



La saga de terror comenzó en 1978, protagonizada por Jamie Lee Curtis. Foto: Compass International Pictures

La actriz, de 62 años, se descalzó para subir al escenario del Palacio del Cine, vestida con un largo vestido rojo, y aseguró sentirse "muy emocionada" por este premio que también dedicó a "la lealtad de los amantes del cine" que apoyaron su vida creativa. Además, tuvo un momento muy emotivo al recordar a sus padres, los míticos actores Tony Curtis (1925-2010) y Janet Leigh (1927-2004), esta última la actriz de ‘Psicosis’ (1960), la obra maestra de Alfred Hitchcock.



"Ellos estarían increíblemente orgullosos de que su hija esté aquí siendo honrada de este modo", celebró.

Una estrella con mucho miedo

Jamie Lee Curtis cerró un círculo en el Festival de Venecia con la presentación de una nueva entrega de la emblemática y taquillera saga de terror de ‘Halloween", con la que debutó en el cine en 1978. Curtis es considerada una "reina del grito" desde que encarnó por primera vez a Laurie Strode en la película original de John Carpenter, pero confesó que no le gusta el género como espectadora porque lo pasa mal.



"Mi éxito en el género se debe a que me asusto fácilmente, esta conexión natural con el miedo me ha permitido parecer asustada en la pantalla sin la necesidad de actuar", dijo. "



Halloween Kills" es la segunda entrega de una nueva trilogía a cargo del realizador David Gordon Green ("Joe"), responsable del regreso de Jamie Lee Curtis al universo de terror del monstruoso e invencible Michael Myers.



La primera cinta de esta nueva etapa recaudó 255 millones de dólares en todo el mundo. Curtis contó que leyó el guion de la tercera parte en el avión que le trajo a Venecia y que no pudo pegar ojo en todo el trayecto. "Si me caigo aquí dormida es por culpa de David", aseguró, "es una forma extraordinaria de terminar la trilogía".



Jamie Lee Curtis se reencontró con la película más popular de su carrera. Foto: EFE

La cinta se sitúa minutos después del final del filme anterior. Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson han dejado a Michael Myers enjaulado en una casa ardiendo, pero este se las apaña para escapar y volver a sembrar el terror en el pueblo de Haddonfield.



Curtis valora de Gordon Green su capacidad para profundizar en la trama y los personajes y para conectar con la actualidad. “Puso su atención en la capacidad de las mujeres para entender su trauma y manifestarlo y ahora dibuja un círculo de terror más amplio y apunta al sistema. Hemos visto en todo el mundo cómo la gente se alza con rabia contra el sistema y eso está recogido en el guion, hay una frase en que alguien dice que el sistema está roto y eso es así".

"Creo que es una película que le habla a nuestro tiempo, somos un mundo dividido. Ahora espero que la gente vea eso y que sea un entretenimiento para los fanáticos de la saga", subrayó.



"Todos hemos sido magullados y maltratados, todos nos hemos levantado y hemos salido adelante. Es el humanismo de Laurie, te identificas con ella porque también estás herido y luchas contra tus demonios". Para Gordon Green, a punto de rodar para HBO una serie basada en otra franquicia de terror, 'Hellraiser', ver ‘Halloween Kills’ puede ser una experiencia catártica".



"Con toda la frustración que hay en el mundo y tus propias tragedias, poder entrar en una habitación llena de gente, amigos y desconocidos, y gritar, dejarlo salir, es una oportunidad extraordinaria", comentó.



En relación al León de Oro honorífico que recibió Jamie Lee Curtis recordó las tres películas clave de su trayectoria: ‘Halloween’ (1978), ‘Un pez llamado Wanda’ (‘A Fish Called Wanda’, 1988) y 'Mentiras verdaeras'' (‘True Lies’, 1994).



"También he hecho alguna mierda de la que si quieren podemos hablar", bromeó Jamie Lee Curtis, que también cerrará un ciclo con ‘Halloween Ends’, el próxmo año



