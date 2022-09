Una ovación de casi siete minutos dejó sin aliento a Brendan Fraser. Visiblemente emocionado, con los ojos aguados, solamente atinó a hacer la venia a un atiborrado escenario que lo aplaudía sin parar por su actuación en The Whale, bajo la dirección de Darren Aronofski.

“Simplemente estoy intentando aguantar (...). Gracias por esta maravillosa acogida, deseo que esta película cause la misma profunda impresión que provocó en mí”, dijo el actor estadounidense en la presentación de la película.



The Whale es la historia de Charlie, un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor. Su vida transcurre con sus 266 kilos de carne y hueso varados en el sofá, conectado al inhóspito mundo exterior solo por las clases que imparte desde su ordenador. Sin embargo, Charlie alberga un último deseo: reconstruir la relación con su hija adolescente, Ellie (Sadie Sink), de la que se separó al abandonar su hogar para empezar la relación con un hombre.



Esta película se vislumbra como el resurgir de Fraser después de que fuera una de las estrellas más guapas y prometedoras de los 90 y cuya carrera se vino a pique tras varias malas decisiones actorales y sufrir una terrible historia de abuso sexual por parte de un periodista.

Brendan Fraser momentos antes del estreno de 'The Whale', de Darren Aronofski. Foto: Efe

Este momento ha sido uno de los memorables que ha dejado la 79.ª edición del Festival de Cine de Venecia, que se extenderá hasta el sábado y que ha contado con estrellas como Colin Farrell, Brendan Gleeson, Olivia Wilde o Cate Blanchett, que deslumbró en la alfombra de la Mostra con un espectacular vestido negro con un decorado de flores en el escote y que protagoniza Tar, una historia ambientada en el mundo de la música clásica y con ecos del movimiento Me Too.

Harry Styles y Timothée Chalamet resonaron por sus pintas en el certamen, no porque las películas en las que actúan fueran de una calidad cuestionable, sino porque los diseños que usaron se robaron la atención. El cantante y actor desató la locura en el Lido de Venecia, donde se presentó su película Don’t Worry Darling con un conjunto diseñado por Gucci; mientras Chalamet, que interpreta a un caníbal en Bones and All, rompió todos los paradigmas de la moda masculina al lucir un enterizo de seda roja, con la espalda descubierta.

Timothée Chalamet y su llamativa espalda destapada. Foto: AFP

La actriz española Penélope Cruz generó comentarios muy positivos con su nueva película La inmensidad, del italiano Emanuele Crialese y que hace parte de la competición del León de Oro en la Mostra de Venecia. Cruz interpreta a una madre de los años setenta, diferente, obligada a vivir una vida tradicional burguesa en Roma, con un marido machista y unos hijos inquietos, entre ellos la mayor, una adolescente que se siente prisionera en un cuerpo que no es suyo.



Quedan cinco días en los que puede pasar lo mejor del cine y de la moda. Tilda Swinton presentará The Eternal Daughter, en concurso, así como Anthony Hopkins y Hugh Jackman estarán en la ciudad italiana con el drama The Son. Marilyn Monroe será protagonista en esta Mostra: Netflix estrenará su esperado biopic Blonde, protagonizado por Ana de Armas.

'Anhell69', del colombiano Theo Montoya. Foto: Cortesía de la producción

Colombia tiene su representación en la 37.ª Semana de la Crítica de Venecia, un certamen paralelo a la competencia oficial. Theo Montoya estará con Anhell69, su primer largometraje documental que explora la escena queer en una Medellín violenta y sin esperanza, llena de outsiders, seres incomprendidos y solitarios, con sueños destrozados y una vida sin muchas elecciones.



CULTURA

Con información de Efe

