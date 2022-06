‘Petit Mal’: la tusa del poliamor

El cine de Ruth Caudeli ha sido rompedor, hecho a pulso y con temas tabúes, por ejemplo, el amor y el sexo entre mujeres. La española lleva casi una década radicada en Colombia y aquí ha hecho su prolífica carrera, que incluye casi un largometraje por año desde el 2018, cuando debutó con ¿Cómo te llamas? Su nueva película, 'Petit Mal', fue seleccionada en el 21.º Festival de cine de Tribeca, en el espacio Viewpoints.



“Son películas protagonizadas por mujeres. Todas han sido autofinanciadas, no he contado con recursos públicos, pero es verdad que estos temas reciben cierta resistencia en cuanto a financiación, que es algo de lo que debemos cambiar, las personas diversas necesitamos representación en la pantalla”, dice Caudeli.

'Petit Mal' es el retrato de una relación poliamorosa entre tres mujeres. La convivencia y el amor en esta relación no convencional se fragmentan cuando una de ellas se va temporalmente por un tema laboral. Las dos que se quedan enfrentan la ausencia y el cambio de la dinámica de una relación que se desmorona. El relato, escrito y dirigido por Ruth, también significó su primera vez delante de la cámara.



“Ana María Otálora y Silvia Varón –las otras dos actrices del filme– fueron la mejor compañía en este debut mío delante de la cámara. No soy actriz y no pretendo serlo, es una labor que admiro muchísimo de los profesionales. Pero esta, efectivamente, era una historia muy personal y no veía otra posibilidad distinta a que me pusiera allí”.

Pisando una delgada línea entre la realidad y la ficción, Petit Mal es una puesta en tonos grises, que pone en evidencia que a veces lo que parece pequeño es el comienzo de una gran tragedia, y cómo se sufren los celos y la soledad.

“Me gustaría mucho que la gente se quedara con la sensación de identificación, sobre todo las mujeres, que se vean representadas en la pantalla como mujeres reales, y que hombres y mujeres puedan darse cuenta de que existen otras formas de amar”.

‘Bebé’: el lado oscuro de Nina

'Bebé' es todo lo que no se ve: un hogar roto que busca camuflarse entre una falsa perfección. Nina tiene 11 años, en el límite de la niñez y la adolescencia; está en un lugar donde no se halla e intenta resarcir una relación inexistente con su padre. Es el cumpleaños de su hermanastra y lo que debía ser una fecha especial termina siendo la génesis de una tempestad de rabia y frustración contenidas.



La directora bogotana Cristina Sánchez Salamanca está detrás de Bebé, un cortometraje de 14 minutos que resultó una catarsis personal inspirada por una obra de arte.



“El punto de partida visual fue la pintura El mundo de Cristina, de Andrew Wyeth –donde una joven, tirada en el suelo, observa una casa a lo lejos–. Desde pequeña me sentí muy atraída por esa imagen devastadora. Esa soledad la conocí en muchos momentos de mi vida. Sentía que Nina, mi protagonista, podía ser Cristina. Su mundo es otro, observa un hogar en la distancia y del cual ella no se siente parte”.

Para interpretar a Nina hizo audiciones con un centenar de niñas hasta que encontró a María José Quintero, una chiquilla con dotes histriónicos naturales que encajó perfecto en la historia.



“Ella siempre ha sido muy expresiva, tiene mucha imaginación –cuenta su papá, el periodista Rafael Quintero–. Desde que entró al colegio quiso estar en el grupo de teatro, siempre le ha gustado caracterizarse, inventarse personajes, es una vena natural. 'Bebé' fue su primer gran reto, para ella y para nosotros como familia, pero nunca la vi nerviosa, se aprendió el guion muy fácil. Ella se gozó mucho todo el proceso, fue como un juego”.

'Bebé' fue escogido entre 7.200 cortometrajes y estará junto a otros 42 cortos de 25 países en el programa Condición humana. El rodaje se llevó a cabo en una casaquinta en Tocancipá durante cuatro días.



“'Bebé' es un exorcismo profundo e íntimo. Pasamos años enteros intentando sacar lo más auténtico de nuestra alma y contar nuestra historia y yo –desde muy joven– me he sentido atraída por lo grotesco, lo feo, y con esta ficción yo también quise enfrentar ese lado oscuro que durante muchos años vivió en mí”.

Cara Cusumano, directora del festival y vicepresidenta de programación de Tribeca, comentó: “Ya sea una bocanada cómica de aire fresco o una exposición mordaz de los temas contemporáneos más urgentes, las selecciones oficiales de este año nos recuerdan la vitalidad y urgencia del cine independiente, en un mundo que lo necesita más que nunca”.

