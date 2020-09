El Festival de Cine Verde de Barichara llega a las pantallas

Del 17 al 20 de septiembre tendrá lugar el Festival de Cine Verde de Barichara (Festiver), que es organizado por los actores Toto Vega y Nórida Rodríguez. Ambos, decidieron crear este evento en el año 2011 con el objetivo de “generar consciencia y sensibilizar a las personas sobre el cuidado del medioambiente”.

“Debemos estar enterados de lo que pasa en el mundo –dice Nórida–, debemos entender cómo nuestras acciones están impactando al planeta. Y el cine y los medios audiovisuales, además de entretener, son una herramienta para educar e informar, pues es un lenguaje universal que le llega a todo el mundo”, señala.



El Festiver, que se venía realizando presencialmente en el municipio de Barichara, Santander, se realizará este año, por primera vez, de forma virtual a través de la página www.festiver.org, por lo que las personas que no pertenezcan a esta ciudad, pero que habiten el territorio colombiano, tendrán la posibilidad de acceder gratuitamente a los contenidos que ofrece el festival.

Películas convocadas

Esta décima edición contará con alrededor de 100 obras audiovisuales, que estarán disponibles en la plataforma que ha diseñado el festival para las fechas establecidas. Dentro de las producciones colombianas que participarán se destacan 'Jaguar, voz de un territorio', dirigido por Simón González Vélez, y los documentales 'Sumercé', de Victoria Solano, y 'Las voces de nunca', de Bernardo Restrepo, que narran las necesidades de los campesinos en las regiones de Colombia.



“Una película ‘verde’ es cualquier historia que nos muestra la forma en que nuestro entorno impacta en nuestras vidas”, señala Nórida Rodríguez, y por esto el festival ofrece una gran variedad de temáticas que incluyen “contenidos infantiles, animaciones, documentales, ficciones, películas de denuncia y películas científicas”.



Serán 53 producciones nacionales e internacionales las que competirán en las diferentes categorías del festival, que incluye una categoría especial denominada ‘Fotosíntesis’, que busca apoyar la posproducción de un proyecto latinoamericano. Además, habrá una muestra de seis películas en homenaje al fotógrafo y documentalista francés Yann Arthus-Bertrand, junto con la exhibición de algunas películas que han sido proyectadas en los festivales internacionales Planet in Focus (Canadá) y Environmental Film Festival in the Nation’s Capital (EE. UU.), el festival de cine ambiental más grande del mundo.



Para celebrar los diez años del Festiver, sus organizadores han seleccionado 10 películas representativas del festival que tratan temas actuales. Y, también, se presentarán tres documentales ambientales, que fueron restaurados por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

Talleres y mercados

Además de la proyección de las películas, el Festiver ofrece una variada agenda de actividades que van desde conferencias, paneles y talleres, hasta exposiciones 3D, concursos, sesiones de yoga y un mercado ‘verde’ que promociona 56 emprendimientos sostenibles a nivel nacional.



“Nosotros tenemos una oferta enorme porque queremos que todo tipo de público acceda”, señala Rodríguez, quien resalta la labor de todas las personas que hacen posible este evento virtual.



Mujeres en escena

Las mujeres son protagonistas del Festiver, pues habrá un taller de producción dirigido exclusivamente a las mujeres productoras de cine; junto con un panel de discusión llamado ‘Ser mujer en la industria del cine’, en el que participarán, entre otras, Laura Mora, directora la película 'Matar a Jesús', e Isabel Torres, sonidista de 'El vuelco del Cangrejo'. Además, también participarán del festival Julia Miranda, directora de Parques Naturales, y Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN.



Estos eventos pretenden “poner sobre la mesa el tema de las mujeres en el cine. Queremos reflexionar sobre cómo la producción audiovisual colombiana ha crecido gracias a la participación de las mujeres en la industria”, dice la actriz.

Artistas responsables

Para Nórida, parte de ser artista es “tener el valor de visibilizar los problemas de la sociedad. (...) Yo sí creo que los artistas tenemos una responsabilidad social, pues tenemos una voz que puede ser un poco más visible. Es una cuestión de voluntad que no todos los artistas tienen”.



La actriz indica que el arte permite mover a las personas, y el cine tiene una capacidad especial para transmitir mensajes a través de las imágenes. “Yo creo que lo que realmente produce cambios es aquello que hace sentir a la gente cosas, uno no olvida lo que sintió. (...) Tenemos muchas expectativas, queremos que la gente conozca el festival, que lo vivan, por eso nos esmeramos en crear una gran variedad de experiencias para que, de una u otra forma, toquen a la gente”, señala.

SERGIO A. DAZA

Redacción DOMINGO

EL TIEMPO

En Twitter: @sergiodazacev