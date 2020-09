El Festival de Cine Francés llegará por plataformas digitales

El jueves 1.º de octubre empieza la 19.ª edición del Festival de Cine Francés, que es organizado por la Embajada de Francia en Colombia y que, dada la coyuntura, se realizará a través de cuatro plataformas digitales hasta el 7 de octubre. Durante una semana, alrededor de 20 películas francesas serán presentadas en Cineco Plus, Cineplay MAX, Cinema Paraíso on Demand y la Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá. Y aunque cada plataforma maneja diferentes costos y horarios, las películas podrán ser disfrutadas durante toda la semana.



“Nuestro primer objetivo es promocionar el cine francés, y también queremos apoyar la industria cinematográfica colombiana, así como seguir manteniendo el vínculo con el público cinéfilo”, señala Gilma Rubio, adjunta del agregado audiovisual de la Embajada francesa.

Con el lema ‘el cine te cuida, el cine se cuida’, el festival también ofrece tres conversatorios con algunos de los directores franceses, que serán transmitidos por las redes sociales del evento y de la Cinemateca de Bogotá.



El primero de estos se realizará el primer día del festival y contará con la participación del director colombiano Franco Lolli (Litigante, Gente de bien), quien conversará con Ladj Ly, director de la película francesa Los miserables (Les Misérables), que próximamente se estrenará en cines y tendrá una función exclusiva para los invitados en el evento inaugural del festival.

Los miserables –que toma como base la tragedia que plasmó en su novela Víctor Hugo– sigue a una brigada policial que opera en los distritos más complejos y problemáticos de París. La llegada de un nuevo integrante, un incidente de abuso de autoridad y la corrupción oficial dejan al descubierto las fracturas internas de una institución desacreditada que forma parte de una sociedad con profundas cicatrices y tensiones que van desde lo racial hasta lo económico. Un relato que cobra mucha vigencia por estos tiempos.



Este es el primer largometraje de ficción de Ladj Ly, realizador francés de origen maliense, y que ha sido ganador del premio del jurado del Festival de cine de Cannes de 2019 –al que llegó como parte de la competencia oficial– y también recibió el Globo de Oro en el apartado de película extranjera, y candidata al Óscar en la misma categoría.

“En la película he querido mostrar que las víctimas no son solo la gente que vive allí, sino los policías también; aunque eso no excusa la brutalidad policial”, argumenta el director en una entrevista con eldiario.es, acerca de su filme que se aleja del maniqueísmo y se acerca –peligrosamente por su temática– al documental.

“Sin lugar a duda es una película de actualidad, una reflexión sobre lo que sucede actualmente en Francia o en Colombia, pero que es una problemática mundial”, señala Rubio.



El año pasado, Los miserables estuvo en boca de muchos: la prensa especializada la ensalzó como una estupenda crítica social con cara de thriller policíaco y su resonancia y calidad la llevaron a las premiaciones más importantes de la gran pantalla.

Los otros dos conversatorios que ofrece este festival tendrán como invitados a Anca Damian, directora de la película Las vidas de Marona (L'Extraordinaire Voyage de Marona), y al director francés Nicolas Vanier, de Abre tus alas (Donne-moi des ailes), quienes conversarán respectivamente sobre animación y la relación que tienen los jóvenes con el medioambiente.

Más opciones para ver

Película francesa Frantz, de François Ozon Foto: Cortesía del festival

Los contenidos que ofrece el festival podrán ser vistos desde cualquier parte de Colombia y desde cualquier dispositivo.



“A raíz de la situación (de la pandemia) el Festival de Cine Francés será virtual. Esto con el fin de cuidarnos a todos y cuidar el cine”, explica Juan Esteban Duque, el director creativo.



Las 20 producciones que se proyectarán en el festival se clasifican en dos secciones: ‘el pasado te cuida’ y ‘el futuro se cuida’. La primera reúne obras de realizadores que han marcado la historia reciente del cine francés, como François Ozon, Elia Suleiman, Nicole García y Benoît Jacquot, entre otros.

Película francesa Asterix: le secret de la potion magique Foto: Babilla Ciné

Allí figuran los títulos Frantz, Custodia compartida (Jusqu’á la garde), La ley del mercado (La Loi de Marche), Un momento de amor (Mal de Pierres) y Asterix: le secret de la potion magique.



‘El futuro se cuida’, la segunda sección, hace alusión a los nuevos talentos de la dirección cinematográfica gala, como Stéphane Demoustier, director de La chica con una pulsera (La fille au bracelete); Nicolas Vanier, con Abre tus alas (Donne-moi des ailes), y Christophe Honoré, autor de Habitación 212 (Chambre 212).

Para más información consulte la página oficial del certamen: www.cinefrancesencolombia.com.

Redacción EL TIEMPO