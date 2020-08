Venecia será el primer gran festival de cine en época de pandemia

El Festival Internacional de Cine de Berlín se llevó a cabo justo cuando el covid-19 empezaba su agresiva expansión por Europa, así como el Sundance, que alcanzó a realizarse, sin contratiempos, a finales de enero en Utah (Estados Unidos). El Festival de Cannes no contó con la misma suerte, pues en su habitual fecha de celebración en mayo, el virus se encontraba en sus picos más altos en Francia. Eso deja a Venecia como el primer gran certamen cinematográfico internacional que se realizará en tiempos de pandemia.



Sus organizadores siempre apostaron por su realización, pues ni siquiera en los peores momentos del virus en Italia anunciaron un aplazamiento o cancelación. La Mostra, como se conoce el festival italiano, se realizará del 2 al 12 de septiembre próximos con menos invitados y una visible reducción en la cantidad de películas que proyectarán clasificadas en tres secciones: Venezia 77 (competición principal), Fuera de Competencia y Horizontes. En toda la selección, se destaca una importante presencia de mujeres en la dirección, que representan un 45 por ciento.

“La decisión de llevar a cabo la 77ª edición de la Mostra de cine de Venecia es una señal de confianza”, expuso el director Alberto Barbera, a través de un comunicado. “Se celebrará en las fechas previstas renunciando a algunas cosas”, pero “el corazón del festival está a salvo”.



Es tal el voto de confianza que incluso este año en Venecia, y contra todos los pronósticos, se llevarán a cabo varias galas con alfombras en las cuales la mayoría de convocados serán de países europeos, algunos estadounidenses y muy pocos latinoamericanos, a quienes les resultará bastante difícil viajar.



En julio, Italia prohibió la entrada al país de aquellas personas que en los últimos catorce días hayan estado en algunos países considerados ‘de riesgo’, entre estos están Brasil, Panamá, República Dominicana, Chile y Colombia. En otros casos, a los viajeros se les ha exigido un aislamiento preventivo de dos semanas.

Las películas, por supuesto, tendrán su estreno en Venecia, pero en algunos casos podrían no contar con todo el plantel de intérpretes. Le sucede a Tengo miedo torero, dirigida por el chileno Rodrigo Sepúlveda, que competirá en las Jornadas de los Autores, sección autónoma y paralela del certamen. Su protagonista, Alfredo Castro, no esconde su pesimismo: “Ir a Venecia está en discusión en estos momentos, está siendo muy difícil la salida de Chile y tengo la impresión de que no vamos a ir finalmente”, reconoció en declaraciones a la agencia Efe.



“Es una lástima porque yo estuve cuatro veces ya en el festival, tenía ilusiones enormes de estar de nuevo ahí”, sostuvo el actor. Más fácil lo tendrá su compañero de reparto, el mexicano Leonardo Ortizgris, quien –a priori, siempre que no cambien las reglas– no tendrá problemas en llegar al Lido veneciano al residir en estos momentos en España, es decir, dentro de territorio europeo. En la mítica ciudad de los canales se espera también al mexicano Michel Franco, único latinoamericano en la competición por el León de Oro con su filme Nuevo Orden.

Horizontes nublados

Una de las secciones más importantes de la Mostra es Horizontes, la segunda en importancia luego de la competencia principal y que dedica su programación a las producciones de vanguardia, en largo y cortometraje, en este último en la que figura la colombiana Mariana Saffon, con Entre tú y Milagros. Su intención es poder asistir a Venecia, pero aún está “viendo cuál es el mejor camino para llegar”.



En el mismo apartado, pero en largometraje, compite la realizadora mexicana Yulene Olaizola, con Selva trágica. Ella reconoce que la Mostra está facilitando la entrada de los autores a Italia. “Nos están ayudando con todos los trámites y procesos necesarios para que se extienda un permiso especial para los viajeros que tienen un compromiso de este tipo y nos puedan dar acceso sin tanto problema”, explica.

En este año atípico para la industria cinematográfica mundial, Venecia se erige como una esperanza para los demás festivales, como Toronto y San Sebastián, que aspiran a poder realizarse de forma física, en septiembre.



Lo triste es que, en sintonía con la realidad, la curaduría de la Mostra excluyó por completo a las producciones de Hollywood, en un festival que el año pasado premió a Joker, como la mejor película, y que en ediciones anteriores fue el escenario de debut de títulos como La La Land y A Star is Born.



Aunque una de las lecciones de esta pandemia es que no hay nada escrito, en su 77.ª edición tendrán vía libre las producciones de España, como The Human Voice, el corto que Pedro Almodóvar rodó en pleno aislamiento, con Tilda Swinton, o la serie 30 monedas, de Álex de la Iglesia.

