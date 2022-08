Lo mejor del cortometraje mundial tendrá su próxima cita en el Festival de Cine de Toronto, del 8 al 18 de septiembre. Y justamente en esta importante cita, un corto colombiano se estrenará y competirá dentro de la sección oficial Short Cuts.

La pieza titulada Todo incluido, fue dirigida por Duván Duque Vargas. Contó con la producción de Franco Lolli (director de la cinta Litigante). El trabajo es una coproducción colombo-francesa.



El corto cuenta la historia de un pequeño de 11 años, Fer, que viaja con su padre y su madrastra a los Llanos Orientales colombianos. Lo que parece un paseo de descanso en familia da un giro, cuando el padre tiene que tomar la decisión sobre un negocio que puede traer malas consecuencias.

También se hace visible la tradición llanera. El corto fue rodado durante el Mundial del Coleo. Y sus protagonistas con Maximiliano Rojas (el niño), Alejandra Herrera (la madrastra) y Leopoldo Serrano (el padre), quienes debutan en la actuación en este corto.



Todo incluido refleja los efectos del nacotráfico en la sociedad colombiana, en todos los niveles. También, según informó el director, partió del duelo del mismo director que perdió a su madre cuando era muy pequeño, así que el duelo es otro de los elementos centrales en la historia.

El director, recordado por el corto Masmelo, que se presentó en varios festivales, busca abordar desde diferentes perspectivas la clase alta del país. En Todo incluido, resaltó que quiso acercarse al tema del "dinero fácil", pero no desde los grandes escándalos de corrupción, sino desde una capa anónima. Por eso, sus personajes son un emprendedor de agricultura orgánica, una madrastra que trabaja en un espacio cultural en Bogotá y un niño que sueña con ser músico.

En un comunicado, el director expresó: “Es una alegría poder estrenar en un festival de la talla de Toronto, tan importante en la carrera de muchos de los cineastas que más me han inspirado. Confío en que este estreno nos dará un empujón a la hora de llevar este corto a tantos lugares como sea posible. Eso es, al final, lo que completa cada proyecto para un cineasta: sentir cómo reciben tu proyecto distintas personas de diferentes maneras en distintos lugares del mundo. Es también un honor poder contribuir así al buen momento que vive el reconocimiento del cine nacional”



También en Toronto participan otras obras colombianas. Las películas So Much Tenderness, de Lina Rodriguez, y La Jauría, de Andrés Ramírez Pulido, ya premiada en Cannes.

