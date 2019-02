Selección completa de producciones participantes en el Ficci 2019

0. Migración y mestizaje: muestra de largometrajes y cortometrajes documentales o de ficción de todas las nacionalidades cuyos contenidos enriquezcan la reflexión sobre la migración y el mestizaje en el mundo.

- Nijole, de Sandro Bozzolo – Lituania, Colombia, Italia – 2018 (Documental)

- The Fig Tree, de Aalam-warqe Davidian – Israel – 2018 (Ficción)

- Alone at my wedding, de Marta Bergman – Bélgica – 2018 (Ficción)

- Eastern Memories, de Niklas Kullström y Martti Kaartinen – Finlandia – 2018 (Documental)

- Oreina, de Koldo Almandoz – España – 2018 (Ficción)

- Dios nunca muere, de Bárbara Cigarroa – Estados Unidos – 2018 (Cortometraje)

- Vendo pipas, de Juan Diego Aguirre Gómez – Colombia – 2018 (Cortometraje)



1. Ficciones: Muestra de largometrajes de ficción de Colombia, Iberoamérica y el mundo.



1.1 Ficciones de aquí: Largometrajes con nacionalidad legal y cultural colombiana.

- Monos, de Alejandro Landes – Colombia – 2018

- Los silencios, de Beatriz Seignemartin – Colombia, Brasil, Francia – 2018

- Niña errante, de Rubén Mendoza – Colombia, Francia – 2018

- Los días de la ballena, de Catalina Arroyave – Colombia – 2018



1.2 Ficciones de allá: Largometrajes con nacionalidad legal y cultural iberoamericana (América Latina, el Caribe, España y Portugal).

- Mataindios, de Oscar Felipe Sánchez y Robert Julca – Perú – 2018

- Raia 4, de Emiliano Cunha – Brasil – 2018

- The Dead And The Others, de Renée Nader Messora y João Salaviza – Portugal, Brasil – 2018

- Tarde para morir joven, de Dominga Sotomayor Castillo – Chile, Brasil, Argentina, Países Bajos, Qatar – 2018

- Xquipi' guie'dani, de Andrés León León – México – 2018



1.3. Ficciones de acullá: Largometrajes con nacionalidad legal y cultural de países distintos a Colombia e Iberoamérica (Ficciones de Estados Unidos, Canadá, Europa no Ibérica, África, Asia y Oceanía).

- Never Look Away, de Florian Henckel von Donnersmarck – Alemania – 2018

- Good Morning, de Bahij Hojeij – Líbano, Francia – 2018

- Burning, de Chang-dong Lee – Corea del Sur – 2018

- Hotel By The River, de Sang-soo Hong – Corea del Sur, Estados Unidos – 2018

- Long Day's Journey Into Night, de Gan Bi – China – 2018

- The Wild Pear Tree, de Nuri Bilge Ceylan – Turquía, República de Macedonia, Francia, Alemania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Suecia – 2018

- Dogman, de Matteo Garrone – Italia, Francia – 2018

- A Land Imagined, de Siew Hua Yeo – Francia, Países Bajos, Singapur – 2018

- Mirai No Mirai, de Mamoru Hosoda – Japón – 2018

- The Mercy Of The Jungle, de Joël Karekezi – Bélgica, Francia – 2018



2. Documentes: Muestra de largometrajes de documental de Colombia, Iberoamérica y el mundo.



2.1. Documentes hecho en casa: Largometrajes con nacionalidad legal y cultural colombiana.

- La venganza de Jairo, de Simón Hernández – Colombia – 2019

- La fortaleza, de Andrés Torres – Colombia – 2018

- Homo botanicus, de Guillermo Quintero – Colombia – 2018

- Lapü, de César Alejandro Jaimes y Juan Pablo Polanco – Colombia – 2018

- La paz, de Tomás Pinzón Lucena – Colombia, Francia – 2018



2.2. Documentes algo que declarar: Largometrajes con nacionalidad legal y cultural iberoamericana (América Latina, Caribe, España y Portugal).

- Midnight Family, de Luke Lorentzen – México - 2019

- Los reyes, de Iván Osnovikoff – Chile, Alemania – 2018

- Cravos, de Marco del Fiol – Brasil – 2018

- América, de Erick Stoll y Chase Whiteside – Estados Unidos – 2018

- Sacachún, de Gabriel Páez – Ecuador - 2018



2.3. Documentes globo: Largometrajes con nacionalidad legal y cultural de países distintos a Colombia e Iberoamérica (Documentales de Estados Unidos, Canadá, Europa no Ibérica, África, Asia y Oceanía).

- Thinking Like A Mountain, de Alexander Hick – Colombia, Alemania - 2018

- Bridges Of Time, de Audrius Stonys y Krïstine Briede – Letonia, Lituania, Estonia – 2018

- Roots, de Heilika Pikkov, Nora Särak, Aljona Suržikova, Kersti Uibo, Moonika Siimets y Anna Hints – Estonia – 2018

- Of Fathers And Sons, de Talal Derki – Alemania, Estados Unidos, Siria, Líbano, Holanda, Qatar – 2017

- Aquarela, de Viktor Kossakovsky – Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos – 2018



3. La gente que hace cine y lo que el cine le hace a la gente: Muestra de largometrajes documentales con cualquier nacionalidad, en donde el proceso sea tanto o más importante que el documental mismo, es decir, en donde la producción del documental tenga consecuencias significativas sobre sus protagonistas.



- The Disappearence Of My Mother, de Beniamino Barrese – Italia – 2019

- Marquis De Wavrin, Du Manoir À La Jungle, de Luc Plantier y Grace Winter – Bélgica – 2017

- Después de norma, de Jorge Botero – Colombia – 2018

- Meu nome é daniel, de Daniel Gonçalves – Brasil – 2018

- Midnight Traveler, de Hassan Fazili – Estados Unidos – 2019



4. Onda corta: Muestra de cortometrajes documentales o de ficción de nacionalidad iberoamericana.



- Los áridos, de Jorge Sesan – Argentina – 2018

- Harina, de Joanna Cristina Nelson – Venezuela – 2018

- La última marcha, de Ivo Aichenbaum – Argentina – 2018

- Destierra, de Juan David Mejía – Colombia – 2018

- La guarida, de Iago de Soto – España - 2018



5. Cortizona: Muestra de cortometrajes documentales o de ficción de nacionalidad cultural colombiana, realizados por estudiantes colombianos de cualquier universidad de Colombia o el mundo.



- Todos los peces que maté, de Sara Nanclares – Colombia – 2018

- Ruido, de Carla Melo – Colombia – 2018

- Wild Game, de Jerónimo Sarmiento – Estonia – 2018

- El dibujo de un pez, de Juana Castro – Colombia – 2019

- San patacón, de Rodolfo Castro – Colombia - 2018



6. De Indias: Muestra de cortometrajes y largometrajes, documentales o de ficción, con nacionalidad legal y cultural colombiana, que hayan sido rodados en Cartagena como locación principal, o por casas productoras o realizadores establecidos en Cartagena.



- El concursante, de Carlos Osuna – Colombia – 2018 (Largometraje)

- Atarraya, de Estaban García – Colombia, Uruguay – 2018 (Cortometraje)

- El boro, de Diana Sofía Angulo Ballén – Colombia – 2018 (Cortometraje)



7. Hace calor: Muestra de largometrajes documentales o de ficción con nacionalidad legal y cultural de cualquier país que tenga costa sobre el Mar Caribe.



- Miriam miente, de Natalia Cabral y Oriol Estrada – República Dominicana, España – 2018 (Ficción)

- Antología De Carl Rigby, de Eduardo Spieleger María y José Álvarez – Nicaragua – 2018 (Documental)

- Tremblores, de Jayro Bustamante – Guatemala, Francia – 2019 (Ficción)

- Miguelito, de Sam Zubrycki – Australia, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos – 2018 (Documental)

- Havana From On High, de Pedro Ruiz – Canadá, Venezuela – 2018 (Documental)



8. Omnívora: Muestra de cortometrajes y largometrajes experimentales, documentales, de ficción o de cualquier género, con cualquier nacionalidad.



- Call For Dreams, de Ran Slavin – Israel, Japón – 2018

- Demons, de Daniel Hui – Singapur – 2018

- Madeline's Madeline, de Josephine Decker – Estados Unidos – 2018

- Ruben Brandt, Collector, de Milorad Krstic – Hungría – 2018

- We The Animals, de Jeremiah Zagar –Estados Unidos – 2018

- Jauría, de Pedro Pío – Colombia, Francia, Suecia – 2018 (Cortometraje)

- Inventario, de Sergio Barón – Colombia – 2019 (Cortometraje)

- Planeta fábrica, de Julia Zakia – Brasil – 2018 (Cortometraje)

- Zaín, de Pello Gutiérrez – España – 2018 (Cortometraje)



9. Work In Progress: Cuatro ayudas por valor de US$43.000, otorgadas por CINECOLOR, para largometrajes de ficción colombianos, largometrajes documentales colombianos, cortometrajes colombianos y largometrajes documentales y de ficción iberoamericanos.



9.1. Infra rojo – documental: Largometrajes colombianos con corte final pero sin conformación, colorización, mezcla Dolby y master DCP. Ayuda de USD$12.000.



- Setenta y dos, de José Luis Osorio – 2018

- El segundo entierro de alejandrino, de Raúl Soto Rodríguez – 2018

- Como el cielo después de llover, de Mercedes Gaviria – 2019



9.2. Infra rojo – ficción: Largometrajes colombianos con corte final pero sin conformación, colorización, mezcla Dolby y master DCP. Ayuda de USD$12.000.



- Para matar a un amigo, de Luis Alberto Restrepo

- Frío en la montaña, de Edison Gómez Amaya

- Ruido, de Marco Velez Esquivia



9.3. Infra rojo – corto: Cortometrajes colombianos con corte final pero sin conformación, colorización, mezcla Dolby y master DCP. Ayuda de USD$4.000.



- El secreto del rastro, de Reison Velásquez

- Herencia, de Camilo Molano Parra y Sebastián Eslava

- Limbo, de Alexander L. Fattal



10. Puerto Lab: Iniciativa que hace parte de las actividades de industria del Puerto FICCI y que se propone impulsar la finalización de obras documentales y ficción de calidad en etapa de postproducción. Largometrajes documentales y ficción de Iberoamérica con corte final pero sin conformación, colorización, mezcla Dolby y master DCP. Ayuda de USD$15.000 con todos los servicios de postproducción.



- Welcome To Maracaná, de Diogo Dahl – Brasil – 2018 (Documental)

- Ontem havia coisas estranhas no ceu, de Bruno Risas – Brasil – 2018 (Ficción)

- Iluminados, de Jorge Curioca – México – 2018 (Documental)



