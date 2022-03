“El objetivo de un festival de cine es transformar individuos, sumergirlos en una semana en otros mundos, en conversatorios con actores, actrices, realizadoras, con guionistas y con charlas sobre el cine y cosas de interés mundial (...). Cuando las personas asiste a un encuentro de estos, salen más inspiradas, mejoradas y con una visión del mundo”.

Con esa frase, felipe Aljure, el director del Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci), resume la pretensión que él y su equipo quieren potenciar en la 61.ª edición de este encuentro con el cine, el más antiguo de Latinoamérica, que se reactiva tras dos años en los que vivió interrupciones y se la jugó para seguir respirando películas en épocas de encierro. Vuelve con un espíritu renovado y nuevas miradas.



“El mundo está acá”, recalca Aljure al referirse a esta nueva cita con el séptimo arte, que comienza el 16 de marzo se extenderá hasta el 21 del mismo mes en la Heroica.



“Tenemos representación de Corea del Sur, de China, de Bangladés, de Irán, de la India”, adelanta Aljure, al referenciar algunos de los territorios que traerán un pedazo de sus filmografías, muchas de las cuales no siempre se exhiben en las salas de cine.

Sin embargo, él seguirá con la tradición de estrenar el Ficci con una cinta colombiana, y en este caso la seleccionada es 'La roya', una propuesta que tiene la inmensidad del paisaje cafetero como escenario de un choque de dos mundos opuestos, el rural y el urbano.



“Es un gran privilegio abrir el Festival de Cine de Cartagena de Indias. Es el festival de cine más importante en Colombia y uno de los más antiguos del mundo. Va a ser muy especial mostrar la película en el país por primera vez. También será la oportunidad para que el actor principal –Juan Daniel Ortiz– pueda verla, no la ha visto hasta ahora, al igual que varias personas del equipo, incluidos los productores colombianos (Alexánder Arbeláez y José Manuel Duque), que podrán apreciarla en una pantalla grande”, reconoció el director Juan Sebastián Mesa.

“Esta edición del Festival representa un retorno a las salas después de haber estado tanto tiempo encerrados, tanto tiempo alejados de los cines”, agregó emocionado.



Su historia se enfoca en Jorge, quien pasa sus días empeñado en sacar adelante unos cafetales que cada vez le dan más trabajo y menos plata. Todos los que conoce se han ido, y en el desarrollo de una fiesta de reencuentro se detona un gran conflicto para el protagonista que termina en medio de una reflexión acerca de ese verdadero reencuentro con lo que se tiene y no se siempre se valora. La roya se proyectará el Teatro Alfonso Mejía, el 16 de marzo, a las 8 p. m.

El filme ofrece una trama visualmente impactante, que parece encerrarse un poco y conecta muy bien con el tono de las producciones que se podrán ver en este Ficci, que regresó a su formato tradicional y nunca apostó por el formato virtual; de hecho, en la edición especial del año pasado, conocida como ‘Ficci Interruptus’, se proyectaron más de 150 películas durante ocho meses en espacios abiertos y en pantalla gigante, con todos los protocolos de seguridad y como resistencia al encierro.



“Ahora, digamos que una observación puntual es que emergió una especie de firma, de dramaturgia alrededor de la peste, ya que tenemos películas con una locación y sus alrededores en las que pudimos ver experimentos y acercamiento a la narrativa de altísima calidad”, dice Aljure.



“Hay de todo, al igual que otras que pudieron moverse en otros espacios, otros territorios. Yo creo que, así como el mundo tramitó este encierro gracias a los contenidos de cine, la música y la literatura –que tristemente, ahora cuando salimos, ya el arte no es tan importante y los presupuestos no vienen acá–, pero está demostrado que ‘el carcelazo’ pasó gracias a la compañía de nosotros. Con esa misma creatividad con la que logramos acompañar al planeta en el encierro, hay una reacción de los cineastas que lograron unas películas extraordinarias”, insiste.



Aunque una de las novedades de este nuevo episodio de “la película en que se convierte Cartagena” es el protagonismo de la piel y el deseo con la sección Erótika, que rinde homenaje a una sensualidad que quiere ser descubierta en la gran pantalla.

En este apartado hay cintas como Sublime, de Argentina, All Eyes of f Me, de Israel y Calcinculo, coproducción entre Italia y Suiza.

Además de la visita de la actriz Rossy de Palma, a quien el Ficci estuvo buscando por más de ocho años y que logró estar en esta edición para volver a ver Mujeres al borde un ataque de nervios, de su amigo y jefe detrás de cámaras: Pedro Almodóvar.

