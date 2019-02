Ethan Coen y Michael Shannon vendrán al Festival de cine de Cartagena

Ethan Coen, que siempre trabaja en dupla con su hermano Joel, es responsable de películas como 'Fargo' y 'Sin lugar para los débiles' ('No Country for Old Men'), que formarán parte del tributo que Ethan recibirá en Cartagena y por las que ha obtuvo cuatro premios Óscar.

Así mismo, los hermanos Coen son autores de 'El gran Lebowski', 'Arizona Baby', 'Oh Brother¡', 'El hombre que nunca estuvo', 'Quemar después de leer', 'Un tipo serio' y 'La balada de Buster Scruggs', esta última que significó su primer trabajo con Netflix.

El actor estadounidense Michael Shannon, dos veces nominado al Óscar por sus interpretaciones en 'Animales nocturnos' y 'Revolutionary Road', estará en la Heroica como foco de otro de los tributos de la edición 59 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci), durante el que se exhibirán sus películas 'Take Shelter' y '99 Homes', esta última por la fue postulado al Globo de Oro.

Otro de los homenajeados del festival será el cineasta paisa Víctor Gaviria, artífice de icónicas películas de la cinematografía colombiana como 'La vendedora de rosas', 'Rodrigo D: no futuro' -que se mostrarán como parte del tributo- 'La mujer del Animal' y 'Sumas y restas'.



Los invitados a la edición del festival fueron revelados durante una rueda de prensa en Bogotá, en la que se presentó la programación de las diez secciones no competitivas.



