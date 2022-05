El 17 de mayo comienza una fiesta de película: la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes, el encuentro más prestigioso del séptimo arte en el mundo. La alfombra roja está lista para recibir a estrellas como Tom Cruise, Tom Hanks, Kriste Stewart o el director canadiense David Cronenberg, quien podría generar revuelo por su nueva película Crimes of the Future.

Este año se espera que más de 35 mil personas puedan compartir su sonrisa, asombro o decepción ante el universo producciones que quiere hacer historia y que hacen parte de la competencia por la Palma de Oro, máximo premio del evento.



Además de producciones que ya están marcado tendencia como Top Gun Maverick o Elvis, Cannes dará espacio a miradas arriesgadas en todos los géneros y a realizadores de gran trayectoria en contraste con nuevos cineastas con ganas de ganarse más de un aplauso en el certamen cinematográfico.

Escena de 'Crimes of the Future', la nueva película de David Croneneberg. Foto: Serendipity Point Films

En total, 21 películas competirán por el máximo galardón, que entregará el jurado presidido por el actor francés Vincent Lindon el 28 de mayo.

​

Precisamente algunos de los cineastas aspiran a una nueva Palma de Oro, como los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne con Tori et Lokita; el sueco Ruben Ostlund con Triangle of Sadness, o el japonés Hirokazu Kore-eda, con Broker.



La competición incluye a cinco directoras –un récord en la historia del certamen– y una de ellas podría tomar el relevo de Julia Ducournau, que el año pasado se convirtió con Titane en la segunda mujer en ganar la Palma de Oro (antes la recibió Jane Campion por El piano) y el premio honorífico lo obtuvo Agnès Varda. La francesa Claire Denis presenta Stars at Noon, una tórrida historia ambientada en la Nicaragua de los años 1980, y la estadounidense Kelly Reichardt narra el día a día de una artista en Showing up.



Este año el jurado será presidido por el actor francés Vincent Lindon. Foto: AFP

El ruso Kirill Serebrennikov, conocido por sus posiciones en favor de la comunidad LGTB+, vuelve a la competición con Tchaikovsky's Wife, sobre la tumultuosa relación entre el compositor ruso y su esposa. El cineasta no pudo viajar a Cannes en las dos anteriores ocasiones por estar condenado por desvío de dinero, en un caso denunciado como una maniobra política por sus defensores.



Ucrania también estará presente en Cannes de la mano de varios realizadores de ese país en guerra, como Sergei Loznitsa y Maksim Nakonechnyi, con una película ambientada en la guerra de Donbás, que estalló en 2014. También se verá el filme póstumo del lituano Mantas Kvedaravicius, fallecido en abril en Mariúpol, cuyas imágenes pudieron ser recopiladas por su novia.



En las secciones paralelas, se podrán ver dos largometrajes colombianos –La jauría y Un varón– y 1976, de la actriz y directora chilena Manuela Martelli.



