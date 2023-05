La 76º edición del Festival de Cannes subió el telón con un homenaje al actor estadounidense Michael Douglas, Palma de Oro honorífica a sus 78 años, y polémica en torno a su compatriota Johnny Depp, que regresa a la gran pantalla tras un tormentoso juicio.

Con peluca y un buen acento francés, Depp interpreta al rey Luis XV en 'Jeanne du Barry', una película de época que abrió el festival más conocido del mundo. A sus 59 años, la estrella de 'Piratas del Caribe' recibió el respaldo de la organización y el afecto de los fans, pero también el repudio firmado de más de un centenar de profesionales franceses. Una hostilidad que se contagió desde Hollywood, donde el actor es criticado a pesar de que ganó un juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard, que lo acusó de violencia conyugal.



Con una coleta y gafas de sol, Depp firmó autógrafos a la entrada del Palacio de los Festivales, que este año apareció colmado de estrellas. Pero el mundo del cine vive una época de exasperación, con acusaciones cruzadas de discriminaciones de género, reclamos laborales en Hollywood y denuncias de todo tipo. Al poner "la alfombra roja a hombres y mujeres que agreden, el festival envía el mensaje de que en nuestro país podemos continuar ejerciendo violencia con total impunidad", dijo un colectivo de 123 trabajadores del sector del cine francés en un manifiesto.

Michael Douglas fue felicitado por su hijaCarys Zeta Douglas y su esposa (de rojo) Catherine Zeta-Jones. Foto: AFP

Al entrar en el Gran Théâtre Lumière para asistir a la gala de inauguración la presencia de Johnny Depp acabó con cualquier preocupación. Ya en el interior de la sala, todos los asistentes -con 1.068 plazas- recibieron en pie al actor y al equipo de "Jeanne du Barry", con otro larguísimo y fuerte aplauso.

La presencia del actor eclipsó casi totalmente a Michael Douglas, que llegó muy sonriente y con un esmoquin impecable, acompañado de Zeta-Jones, espectacular con un vestido en rojo y fucsia, y de su hija, Carys. Antes de las dos estrellas de la noche, por esta primera alfombra de Cannes pasaron grandes nombres del cine como una elegante Catherine Deneuve, que es la protagonista del cartel de esta edición. Elle Fanning, Mads Mikkkelsen, Helen Mirren, Uma Thurman y todos los miembros del jurado oficial -Brie Larson, Paul Dano, Ruben Östlund o Damián Szifrón- también participaron en el evento.



La actriz francesa Catherine Deneuve paseó por la alfombra roja. Foto: AFP

Denuncias de agresión

No solamente Depp es objeto de polémica: la propia directora y protagonista de 'Jeanne du Barry', la actriz francesa Maïwenn, ha sido denunciada por agresión por parte de un conocido periodista francés, Edwy Plenel. 'Jeanne du Barry' es una fastuosa película que narra la apasionada relación entre Luis XV y su amante favorita.

Para Maïwenn, Depp era el actor ideal para dar vida al monarca. Al Festival de Cannes, donde compiten 21 películas por la Palma de Oro, le esperan otros días de polémica, como la que rodea el rodaje de una de las cintas a concurso, "Le retour". A su directora, la francesa Catherine Corsini, se le reprocha de haberse excedido durante el rodaje, que pone en escena una historia de sexo entre adolescentes.

Maiwenn, la actriz francesa no pudo escapar de la polémica, se recordó que tiene una denuncia de agresión. Foto: AFP

Más allá de esas controversias, el festival asume este año un papel de puente entre toda una gran generación de cineastas e intérpretes, algunos de ellos ya octogenarios, y sus relevos. "Me pregunto cómo he podido durar tanto tiempo", dijo Michael Douglas al recibir la Palma de Oro honorífica ante una sala rendida a sus pies. Hasta su cierre el próximo 27 de mayo, Cannes recibirá a estrellas como Harrison Ford (80 años), que presenta la quinta y posiblemente última entrega como Indiana Jones ("Indiana Jones y el dial del destino").

El actor Mads Mikkelsen y su esposa Hanne Jacobsen también asistieron a la inauguración del festival de cine. Foto: AFP

Igualmente lo hará Martin Scorsese, que dirigió un largo filme (3h10), "Killers of the flower moon", sobre una serie de asesinatos de indígenas en Estados Unidos en los años 1920, con Leonardo DiCaprio. Uno de los grandes nombres españoles ligados a Cannes, Pedro Almodóvar, presentará un cortometraje de 25 minutos, de aires western y gay, con Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal ("The last of us"). Este año los metrajes largos imperan en Cannes: la cinta turca "Nuri Bilge Ceylan" dura 3 horas y 17 minutos; el documental chino "Youth Spring", 3 horas y 40 minutos.

Otra que se robó el show fue Uma Thurman, que brilló en la alfombra roja. Foto: AFP

La leyenda del cine británico Ken Loach (86 años) compite por su tercera Palma de Oro con "The old oak", también de carácter social. El italiano Marco Bellocchio (83 años) acude con "Rapito", una obra que narra el secuestro de un niño judío para ser educado como cristiano a mediados del siglo XIX en Italia.



Pero Cannes es también un escaparate para la siguiente generación, como Wes Anderson, que recurrió a un casting impresionante para su "Asteroid City": Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Margot Robbie... Destaca también la joven francosenegalesa Ramata-Toulaye Sy, con "Banel e Adama", su ópera prima.

