El Festival de Cannes es uno de los eventos más esperados por los cineastas de todo el mundo, allí se congregan varias celebridades y actores que buscan mostrar su trabajo en el mundo del cine y la cultura.



(Puede ser de su interés: Cinco películas para disfrutar y exorcizar algunos demonios).



La edición 76 del festival que se llevará a cabo en la ciudad de Cannes, región del sur de Francia, se celebrará el próximo mes de mayo y tendrá una duración de 12 días. Además, se espera la asistencia de miles de cinéfilos y cineastas que podrán ver los esperados estrenos de varias películas y cortometrajes.

Lista de finalistas y secciones

A través de su página oficial, el Festival de Cannes anunció el listado completo de películas y directores que competirán este año por el tan anhelado galardón de la Palma de Oro, máximo premio del evento.



En esta ocasión, será una edición especial porque contará con la participación de seis directoras mujeres, una situación que se vivirá por primera vez en el Festival de Cannes que en los últimos años le ha abierto, de a poco, la puerta a las directoras.

✨ Les films de la Sélection officielle #Cannes2023 ont été dévoilés ce matin ! Retrouvez le dossier de presse, le Replay, l'album photos et toutes les informations régulièrement mises à jour sur notre site officiel ► https://t.co/IosEnqkXv7 pic.twitter.com/RIK0q2HsJs — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 13, 2023

Entre las películas que parten como favoritas para quedarse con el premio se encuentran The Zone of Interest de Jonathan Glazer, Asteroid City de Wes Anderson y May December de Todd Haynes.



(Lea aquí: ¿Dónde y cuándo se podrán ver los Premios Platino?: Los 'Óscar' iberoamericanos').



Además, en su página web, el Festival de Cannes reveló las diferentes categorías que habrá en este espacio exclusivo y que se celebra desde 1946. La edición de 2023 tendrá la proyección de la película • Indiana Jones y el dial del destino y también contará con espacios dedicados a documentales, películas de animación y cortometrajes.

En competencia

• Club Zero, Jessica Hausner

• The Zone of Interest, Jonathan Glazer

• Fallen Leaves, Aki Kaurismaki

• Four Daughters, Kaouther Ben Hania

• Asteroid City, Wes Anderson

• Anatomy of a Fall, Justine Triet

• Monster, Hirokazu Kore-eda

• The Sun of the Future, Nanni Moretti

• La Chimera, Alice Rohrwacher

• About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan

• Last Summer, Catherine Breillat

• The Passion of Dodin Bouffant, Tran Anh Hung

• Kidnapped, Marco Bellocchio

• May December, Todd Haynes

• Firebrand, Karim Ainouz

• The Old Oak, Ken Loach

• Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy

• Perfect Days, Wim Wenders

• Jeunesse, Wang Bing

Fuera de competencia

• Indiana Jones y el dial del destino por James Mangold

• Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese

• The Idol, Sam Levinson

• Cobweb, Kim Jee-wong

• Jeanne du Barry, Maïwenn

Proyecciones especiales

• Occupied City, Steve McQueen

• PIctures of Ghosts, Kleber Mendonca Filho

• Anselm (Das Rauschen der Zeit), Wim Wenders

• Man in Black, Wang Bing

Proyección de media noche

• Kennedy, Anurag Kashyap

• Acid, Just Philippot

• Omar La Fraise, Elias Belkeddar

Estrenos de Cannes

• Time to Love, Katell Quillevere

• Close Your Eyes, Victor Erice

• Bonnard, Pierre & Marthe, Martin Provost

• Kubi, Takeshi Kitano

Una cierta mirada

• How to Have Sex, Molly Manning Walker

• Los Delincuentes, Rodrigo Moreno

• Goodbye Julia, Mohamed Kordofani

• Cowra (The Buriti Flower), Joao Salaviza, Renee Nader Messona

• Simple comme Sylvain, Monia Chokri

• The Mother of All Lies, Asmae El Moudir

• Los Colonos, Felipe Galvez

• Agure, Baloji Tshiani

• The Breaking Ice, Anthony Chen

• Rosalie, Stephanie di Giusto

• The New Boy, Warwick Thornton

• If Only I Could Hibernate, Zoljargal Purevdash

• Hopeless, Kim Chang-hoon

• Terrestrial Verses, Ali Asgari and Alireza Khatami

• Rien a perdre, Delphine Deloget

• Les Meutes, Kamal Lazraq

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias