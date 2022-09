Alfonso André recuerda sus inicios en la música y su experiencia con Caifanes, una de las bandas más importantes de la escena del rock en español en México y que también será parte de la primera edición del Festival Cordillera, un encuentro de los sonidos latinoamericanos y un homenaje a las montañas más importantes del continente, en un festival que busca ser un embajador del medioambiente.

Ellos se presentan el sábado 24 junto con Babasónicos, Mon Laferte, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros. Precisamente, André habló con EL TIEMPO acerca de esta experiencia y de su historia dentro de un espectro musical que parece tener nuevo brillos entre tantos recuerdos y canciones. Así como de su percepción de la música latinoamericana y su relación con Colombia, como antesala de la primera edición de un festival que gritará rock y otras fusiones con alma suramericana.



¿Cómo era Ciudad de México en los 70 y los 80 y por qué ayudó a que se involucrara en la música?



Crecí en una familia que no era tampoco tan musical, mi madre tocaba el piano, pero lo dejó cuando se volvió ama de casa; lo mismo mi abuela, tenía un piano, pero pues ya lo dejó cuando tuvo hijos, como solía suceder en ese entonces. A mi papá le gustaba la música, compraba discos y afortunadamente me tocó que en esa época en que yo estaba creciendo se puso de moda el rock y me tocó oír muy buena música por parte suya. Después, conforme fui creciendo, pues vino ya la época de la música disco y pues eso ya no me gustaba tanto. Yo seguía enamorado del rock and roll. Pero realmente el rock en México era muy mal visto. Se tocaba en las coladeras. Realmente no había un movimiento de rock fuerte. Entonces empecé a tocar con mis amigos de la escuela, y las tocadas eran en lugares como clandestinos. Estábamos los que realmente amábamos la camiseta, no había ninguna expectativa de volverse millonario. La recompensa era justamente la música. Tocar la música que nos gustaba.

Caifanes durante su presentación en Bogotá Foto: Cortesía David Micolta

¿Cómo recuerda los inicios de Caifanes a finales de los 80 en ese contexto donde el rock no era tan fuerte, pero ya empezaba el movimiento de rock en español?



Empecé con otra banda, que era Las Insólitas Imágenes de Aurora. Fue como mi primera banda realmente, porque empezamos a tocar ya más en serio y pues cobrábamos por tocar (risas): tres pesos, pero cobrábamos. Entonces esa banda fue muy importante para mí. Fue la primera vez que realmente sentí que estaba yo dedicándome a la música. De hecho, todavía en ese momento estaba en la escuela, y abandoné la universidad y me dediqué a tocar porque me gustaba mucho esta banda. Había mucha efervescencia creativa y eso me gustaba mucho. Desafortunadamente, los problemas personales entre Alejandro (Marcovich) y Saúl (Hernández) han existido durante toda la historia (risas), empezaron ahí: en esa primera banda, ¡éramos nosotros tres en realidad! Saúl empezó a planear hacer otra banda, mientras estaba todavía en Las Insólitas, que iba a ser Caifanes, y me invitó a formar parte, pero yo no quería entrar porque estaba muy con la camiseta de Las Insólitas.



Y empezó él (Saúl) a trabajar con Diego (Herrera) y con otro amigo, El Pecas le decíamos. Entonces debutaron los Caifanes, tocaron dos días seguidos, los vi en Rockoti-tlán, que era un lugar de rock aquí en la Ciudad de México, y me encantó, me gustó muchísimo la banda. Terminando el concierto me acerqué a Saúl y le dije: “¿Todavía está abierta la invitación?, porque veo que siempre sí le entro”. Y afortunadamente me dijo que sí, y ya para la tercera vez que tocó Caifanes en vivo ya estaba yo en la batería.



Fueron momentos de tocar en lugares muy pequeños; afortunadamente, justo en ese momento, vino el cambio, este del invento de “Rock en tu idioma”, que fue un boom en toda Latinoamérica. Que desafortunadamente el impulso vino de afuera, se dieron cuenta de que estaba siendo negocio el rock español tanto en España como en Argentina. Aquí, las disqueras en México, no. Entonces empezaron a buscar bandas aquí, y nosotros fuimos una de las bandas que se firmaron en esa primera camada, y bueno: aquí seguimos, casi 40 años después.

Ustedes tienen elementos de la cumbia en La negra Tomasa o de música tradicional mexicana en La célula que explota. ¿Qué aspectos cree que hacen único al rock latinoamericano?



Nuestra idea era más bien ser nosotros. No pretender ser algo que no éramos. Para empezar, el idioma: cantábamos todo en español e involucrábamos influencias también nuestras, de nuestras raíces como mexicanos. Y siempre fue una búsqueda, tratar de encontrar un sonido propio, que sonáramos a Caifanes. Y que yo, en lo particular, como baterista sonara a Alfonso André, no a un Charlie Watts o lo que fuera. Tratar de encontrar un lenguaje propio. Y mucho era eso, echar mano de todas las raíces que tenemos en Latinoamérica, que son riquísimas.

El Festival Cordillera va a ser un encuentro de generaciones. ¿Cómo ven esta posibilidad de encontrarse con otros compañeros de la escena y llegar a nuevos públicos?



Eso siempre es como una máxima de los festivales, vas a tratar de ganarte a la gente que a lo mejor no va a verte a ti y más en estos que son tan de diferentes generaciones. Siempre estás ahí con esa mentalidad de “me los tengo que ganar”, de salir y hacer un set y un espectáculo que se quede en la memoria de la gente que está ahí.

Nos gusta mucho este (Festival Cordillera), porque el cartel está muy fuerte con nombres muy importantes, de distintas generaciones, entonces está interesante. En los conciertos de Caifanes nos gusta mucho ver gente joven, no hay esta brecha generacional.

Yo acabo de cumplir 60 años, pensaría ver gente de mi generación o un poco más jóvenes que nosotros y, sin embargo, vamos a los conciertos y está lleno de gente de 15 años. Nos da mucho gusto que estas canciones, que hicimos hace tantos años, sigan resonando en la mente y el corazón de la gente. Nos parece increíble.

¿A qué suena Latinoamérica?

A muchas cosas. La cultura en Latinoamérica es riquísima. Incluso, solamente en México, que es un país con muchas culturas diferentes, encuentras música muy variada que no tiene nada que ver una con la otra Es como una mezcla de miles de cosas y me gusta estas mezclas que se dan hoy en día, eso me suena mucho a Latinoamérica. Al mestizaje de todo tipo, de sonidos, de todo tipo de latitudes, no importa de dónde venga, aquí se hacen estos guisos (risas) de distintas cosas, muy sabrosos.

Viene un nuevo disco de Caifanes, ¿cómo definiría los métodos de composición de la banda, teniendo en cuenta los cambios de formación que han tenido durante su historia?



En realidad, no sabemos que estamos haciendo (risas). Estamos haciendo canciones, más que nada, más que meternos a grabar un disco entero. Sacamos Heridos hace tres años, después comenzó la pandemia y las cosas en la banda como que no estaban tan claras. Ahora que nos juntamos después de dos años de estar encerrados, nos pusimos a ensayar el show, para desoxidarnos de estar encerrados y poder empezar a tocar de nuevo. Y durante esos ensayos, ya con nueva formación porque no estaba Sabo (Romo), estaba Marco (Rentería). Empezamos a darles a las canciones nuevas y como que se dieron de manera muy espontánea. Al cabo de esos ensayos ya teníamos unas nueve canciones nuevas, y decidimos meternos a grabar y grabamos tres canciones que ya están, una de ellas es la que sacamos este año, Solo eres tú, y están otras dos que muy pronto van a ver la luz.



No queremos dejar de tocar. Estamos felices de haber podido regresar después de la pandemia, lo estamos disfrutando más que nunca, creo. Entonces, no queremos parar ahora y queremos seguir haciéndolo así, y durante los tiempos muertos dentro de la gira meternos al estudio y terminar estas canciones que ya están prácticamente listas.

Se presentaron en el Festival Estéreo Pícnic 2012, en el 2019 tuvieron dos fechas en el Movistar Arena de Bogotá y este año también tuvieron un exitoso concierto en Medellín. ¿Cómo ve la relación de Caifanes y Colombia?



Incluso antes de eso, la primera vez que fuimos fue en la gira de El silencio, y durante toda la etapa de Jaguares también tuvimos una relación muy cercana con Colombia. Pero la primera vez, me acuerdo mucho de que llegamos a tocar a un bar que se llamaba Transilvania, que creo que era de Héctor, de Aterciopelados, y nos sorprendió muchísimo la respuesta. La gente estaba como loca. El lugar, atascado de gente. Todos cantando las canciones. Era una locura. Nosotros no sabíamos qué esperar, porque era la primera vez que estábamos pisando tierra colombiana. Y desde ahí, la verdad es que nos enamoramos de la gente de Colombia, del país, de la comida, la geografía y nos encanta estar en Colombia. Nos gusta muchísimo. Y creo que es mutuo, como que a la banda la reciben muy bien allá. Entonces sí es una relación de muchísimo cariño, de muchos años, y sí tenemos muchas amistades por allá, y es un placer siempre regresar.

Ustedes se reunieron en el 2011. ¿Cómo hacen para llevar en paralelo la carrera del grupo y sus proyectos solistas?



Creo que a todos en la banda nos parece bastante sano. Porque ya no te pesa tanto el estar con la misma gente todo el tiempo, puede ser muy estresante y como claustrofóbico estar encerrado en el grupo todo el tiempo, pensando todo el tiempo en el grupo e interactuando con la misma gente todo el tiempo. En cambio, si te das esos espacios, vas y haces otras cosas, interactúas con otros músicos que igual te nutren, y eso tú vas y lo aportas a Caifanes.



GUILLERMO OSPINA - PARA EL TIEMPO

