Fernando Trueba y Javier Cámara hablan de 'El olvido que seremos'

El español Fernando Trueba se negaba a dirigir la adaptación cinematográfica de El olvido que seremos. “No es que no quisiera hacerla, es que me parecía que no se podía hacer”. El director, productor y guionista charla con nosotros a través de Zoom.

Pasó un buen tiempo antes de que el mismo Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión; el productor Dago García y hasta Héctor Abad Faciolince, el autor del libro en el que se basa el filme, lo convencieran. Fernando Trueba se sumó al proyecto, junto con su hermano David que se encargó del guion.



“Hoy estoy feliz con la experiencia de haberla hecho, ha sido fantástica. El trabajo con los actores y los técnicos aquí fue maravilloso. Me siento orgulloso de formar parte de esta aventura, he sido invitado a hacer una película muy colombiana y he intentado hacerla con lo mejor y sin meter la pata”, dice.



El olvido que seremos lleva a la gran pantalla la vida del doctor Héctor Abad Gómez –el padre de Héctor Abad Faciolince–, un carismático líder social, profesor universitario y hombre de familia, que fue asesinado el 25 de agosto de 1987 en Medellín. Para interpretarlo fue escogido otro español Javier Cámara, el actor riojano con tres décadas de carrera. Y fue por sugerencia del escritor colombiano.

Película El olvido que seremos Foto: Producción El olvido que seremos.

“El último día de rodaje, Fernando Trueba me dijo: ‘Héctor tiene algo que enseñarte’. ‘¿Qué puede ser?’, me pregunté. Estábamos todos llenos de emociones, haciendo las escenas del funeral, y despidiendo la película. Entonces, Héctor me enseñó el primer mail que le envió a Fernando; decía que Gonzalo Córdoba quería poner en marcha la película, que le hacía mucha ilusión que él pudiera dirigirla, y que él había visto en alguna película española a un actor que le gustaba, que se llamaba Javier Cámara y que tenía un parecido muy grande con su papá y que su espíritu le recordaba a su papá”, recuerda Cámara que también nos concede esta entrevista desde Madrid. “Ese fue el primer correo que cruzaron y ellos me lo enseñaron el último día de rodaje. Para que veas que no me presionaron mucho con eso”.

Pasaron dos años para que El olvido que seremos fuera una realidad. Después de formar parte de la selección oficial del Festival de Cannes 2020 –que no se realizó, pero que dejó con Palmas de honor a todas sus escogidas– y de ganar el Goya a la mejor película iberoamericana este año, la producción se estrenará en los cines del país el 15 de junio.



Fernando Trueba, productor, guionista y director de los filmes Chico & Rita, El artista y la modelo, La niña de tus ojos y Belle Époque –esta última ganadora del Óscar en 1993 a la mejor película de habla no inglesa–, y Javier Cámara, multipremiado actor, recordado por sus personajes en Hable con ella, Los girasoles ciegos, La mala educación y Lucía y el sexo, conversaron sobre los retos y emociones que les dejó su participación en la película colombiana El olvido que seremos.

La película es la historia de un hombre bueno. ¿Qué tan indispensable es su estreno en Colombia, en tiempos como estos?



Primero el cine es una forma artística y hay que usarlo para hacer obras de arte, pero además desde que existe tiene una responsabilidad; en la medida en que vivimos en una época y una sociedad pues lo mismo tenían ya una responsabilidad Sófocles o Esquilo cuando nació el teatro en Grecia. Así la tenemos ahora que somos parte de la sociedad en que vivimos y no debemos dejarnos deslumbrar por el mal, por la violencia, por lo peor de nosotros mismos, sino que al contrario tenemos que retratar los problemas, los conflictos, las cosas, pero tenemos que retratar también la humanidad, la belleza, la generosidad, lo bueno. Es muy fácil caer en la tentación de estar rodando todo el día tiros, sangre, degollamientos y asesinatos. Por supuesto que esta película tiene su parte de esto, pero yo creo que lo importante aquí es que habla de un hombre que mientras estuvo entre nosotros se dedicó a hacer cosas necesarias para su sociedad. No fue ni por un segundo un político, era un hombre que hacía cosas concretas: aquí hace falta agua potable, hacen falta vacunas, hace falta prevención médica , hace falta un departamento de salud pública en la universidad... y luchaba por esas conquistas que son realidades, no quimeras.



Hay gente que está vendiendo todo el rato que es el mejor o que tiene el secreto de algo. Él no pretendía tener el secreto de nada. Héctor Abad Gómez lo único que hacía era trabajar por la gente. Ese tipo de personajes debemos amarlos, recordarlos, no olvidarlos nunca. Si pudiéramos coronarles, a estos es a los que deberíamos coronar, a gente como él, porque los necesitamos, el mundo los sigue necesitando, gente profundamente decente y profundamente humanista, me molesta decir ejemplar, yo no hago la película para mostrar un ejemplo. Estoy haciendo cine, un relato, con actores, con drama, risas, amor...pero también es bueno que eso de alguna forma esté al servicio de alguien tan noble como este personaje.

¿Cómo fue el trabajo con Javier Cámara que hace una interpretación impecable de Héctor Abad Gómez?



Yo creo que él estaba predestinado para esto porque años antes de que existiera el proyecto, él iba a Colombia a rodar la segunda temporada de Narcos durante dos meses y pasó por casa a despedirse. Le dije: ‘Si vas para allá tienes que leer este libro: le regalamos El olvido que seremos... (risas). Es alucinante. Y lo más interesante es que él vuelve de su rodaje y nos trae un regalo: el documental de Daniela Abad, Carta a una sombra. Todo esto, años antes de la película. Qué casualidades.

Él ha hecho un trabajo enorme, bonito, con el acento, con la manera de hablar de Héctor, fruto de escuchar a su familia, sus grabaciones en la radio, las cartas grabadas que mandaba, las entrevistas que se conservan de él, y de hacer suyo eso. Pero lo bonito del trabajo de Javier es que no se queda ahí, en una repetición o en un virtuosismo del acento, de recrear, sino que da lo más importante que es la emoción, la alegría de vivir, la humanidad que tenía el personaje.

Me siento orgulloso de formar parte de esta aventura, he sido invitado a hacer una película muy colombiana y he intentado hacerla con lo mejor y sin meter la pata. FACEBOOK

Unos de los pilares de la película –y que viene del libro– es la relación entre padre e hijo.



Para mí uno de los aspectos que más me atraía para hacer la película era que es una historia sobre la educación, de un hombre cómo educa a su hijos en la libertad y lo hace fuera de las convenciones, de las educaciones convencionales, lo hace de una manera muy abierta, libre, y llena de humor y amor al mismo tiempo. Es curioso, yo la película que siempre cito como la que fue clave en mi vocación como director es una que se llama El niño salvaje, de François Truffaut, que es un relato donde no hay tiros ni acción ni siquiera una historia de amor. Es la historia de un médico educando a un niño salvaje que ha crecido abandonado en el bosque, como un animal.

Es una ironía o una casualidad de la vida que yo hubiera acabado haciendo esta película que también trata de la educación. Es un tema muy querido para mí. Siendo niño de las películas que más me impresionan es The Miracle Worker, de Arthur Penn con Anne Bancroft, sobre la médica que educó a una niña ciega y sordomuda, que fue un caso estudiado por psicólogos, médicos y lingüistas a lo largo de décadas. En mi época preadolescente fue un impacto tremendo para mí. El tema de la educación, debe ser el maestro que llevo dentro y que nunca ha ejercido, me hace que en El olvido... me identifique mucho con eso.



Cómo ese padre cada vez que habla a su hijo, cada vez que le riñe o le castiga, o le premia o le besa, le está enseñando algo.

Javier Cámara interpreta al doctor Héctor Abad Gómez. Foto: Producción El olvido que seremos.

Javier Cámara

¿Cuál fue su mayor reto mayor al interpretar a un personaje de la vida real?

Javier Cámara: Era un hombre vital para la salud de mucha gente, tenía una frescura, una risa, una carcajada, siempre atento al abrazo, siempre atento al cariño, siempre con cierta disciplina para que sus hijos tuvieran una cierta educación y no se saltaran ninguna norma, incluso cuando le enseña a su hijo a lavarse las manos con tanta dedicación, pero, la vitalidad de él cuando leía todos sus escritos, las ganas de educar, no solamente a su familia sino al mundo, a la gente, dar las oportunidades para vivir para ser mejores personas me emocionaba muchísimo.

Fue un héroe sin saberlo, y esta historia rescata esa imagen…



Yo creo que lo más complicado para mí fue tener tan presente a tanta gente que lo había conocido, pero era inevitable...te asaltaban por la calle, se me acercaba la gente: '¿Usted es el doctor Abad?, Usted salvó la vida de mi marido'...me asaltaba la emoción todo el tiempo en la calle, no solamente ya con la familia, de sus hijas, su hijo, su mujer, sino de todos los que lo conocieron. Eso fue lo más difícil, porque por mucho pensar que estás haciendo una película terminas pensando que es la vida de alguien que existió y sigue existiendo en el corazón y en el alma de mucha gente.



Pero intentaba pensar poco en eso...pensaba, bueno, soy español y estoy aquí haciendo una película intenta ser práctico, intenta ser coherente, haz bien tu trabajo, pero no te dejes inundar por toda esta emoción porque si no te a poder cada día.

Y sobre todo que cada uno tiene su historia que contar, cada hija escribiría un libro distinto al que ha escrito su hermano; su mujer, sus nietos, la gente que trabajaba con él, sus estudiantes de la facultad. entonces yo iba a contar la mía y Fernando Trueba iba a hacer su película entonces había una responsabilidad de la que intentábamos huír porque ese peso era demasiado grande.

Cómo asumió en la trama la relación del doctor con sus hijos que era adelantada para su época.



Yo soy padre de dos niños y mi educación sentimental fue muy distinta de la que recibió Héctor de su papá, ya que Héctor escribió un libro para que sus hijos conocieran a su abuelo, te prometo que parte de esta película la he hecho para que mis hijos vean lo que intento conseguir con ellos, que sean buenas personas, que sean conscientes de lo que pasa a su alrededor, que la educación tiene que ver con las emociones y los sentimientos, que los padres estamos para ayudar a nuestros hijos a crecer, a controlar sus frustraciones y a estar en el mundo. Intenté hacer esta película pensando mucho en mis hijos. Así fue como lo interpreté.

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Tamayo y Javier Cámara. Foto: Cortesía El olvido que seremos

Cómo fue que se logró esa química familiar tan real entre los actores...



El detrás de cámaras es Fernando Trueba. Él ha hecho películas de familias grandes, porque él viene de una gran familia, entonces está adecuado a trabajar con muchos actores a la vez, de hecho, lo disfruta muchísimo. Sabe mover muy bien esos grupos familiares, humanos. Lo interesante es la libertad que le han dado para crear una película, vas a contar una historia en otro país y sobre una historia de la que no conoces todo. Y después pues todos los actores y el equipo técnico estábamos encantados de trabajar con Fernando. Él no solo ha ganado Óscar, Goyas y premios internacionales y ha hecho películas inolvidables, sino que disfrutar tres meses de un rodaje en Medellín, irnos a cenar, compartir fines de semana para seguir abrazándonos y seguir contando esta historia ha sido una de las experiencias actorales más gratificantes que he tenido en mi vida.

Todos han venido a quedarse en mi corazón, en mi vida.

¿Qué anécdota, de muchas que debe tener, le queda?



Me acuerdo que en la casa de Fernando Trueba, cuando yo estaba diciendo que tenía serias dudas de hacer la película porque evidentemente hay actores increíbles en Colombia que lo podrían haber hecho, llegaron Héctor Abad Faciolince y su esposa. Estábamos cenando cuando Héctor dijo: ‘vamos a sacarnos una foto para mis hermanas’.

Cuando estábamos alistándonos para hacernos la foto, sentí que me puso la mano enel hombro. Le pregunté y tus hermanas me han visto en alguna película, les va a hacer ilusión la foto?

-No, no. Mis hermanas se van a quedar muy impresionadas cuando vean lo que te pareces a mi papá.

Yo supe que esa mano en la espalda estaba siendo una firma de amor y contractual para que yo hiciera esa película. Y aquí estoy.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA EL TIEMPO

En Twitter: @s0f1c1ta