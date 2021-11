Fernando Trueba es la figura del Festival de cine de Huelva

El viernes 12 de noviembre, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en España, abrirá su 47.ª edición, que supone la vuelta a la presencialidad y que la muestra celebra con más de un centenar de títulos programados con los que se invita a festejar “el aquí y ahora”.

Así lo ha remarcado su director, Manuel H. Martín, quien ha precisado que esta nueva edición es “especial, no es un año normal, yo lo llamo el de la casi normalidad”, pues “seguimos teniendo mascarillas, hay que seguir observando las normas sanitarias y tenemos que ser prudentes”.



Esto los ha llevado a apostar por un formato híbrido con la recuperación de sus proyecciones y actos presenciales, pero manteniendo “esa ventana online de la que tanto aprendimos el año pasado” a través de la permanencia de la plataforma de cine en línea Filmin para la emisión de sus contenidos y permitir que “todo aquel que no pueda venir a Huelva pueda disfrutar de su festival”.



Asimismo, esa plataforma les brinda la posibilidad de suplir sesiones, ofertando a través de ella la ‘Ventana cinéfila’, una actividad conjunta de Profestivales21 –que cobija a Huelva, Sevilla, Valladolid y Málaga–, a través de la cual se ofrece a centros escolares e institutos una selección en exclusiva de las mejores y más recientes películas europeas e iberoamericanas en un canal de Filmin.



También se consolida la Sección Sismos, que nació en la pasada edición con el objetivo de ofrecer a los espectadores una selección de producciones iberoamericanas que han conseguido un notable éxito en foros y festivales.

Fernando Trueba es la estrella

Adicionalmente se han programado 110 títulos que se exhibirán en dos espacios de la ciudad, el Gran Teatro, que acogerá todas las proyecciones oficiales, y los cines Aqualon, donde estarán las cintas de sesiones especiales y no competitivas.



En relación con la Sección Oficial de Largometrajes, en la que compiten por el Colón de Oro un total de 13 títulos con representación de 17 nacionalidades, ha destacado que se trata de una selección que muestra “un cine muy variado y de calidad”, con películas que vienen de grandes festivales como Cannes o Venecia y de “multitud de géneros y miradas variadas que ponen de manifiesto la pujanza actual del cine iberoamericano”.

A estas películas se suman los 20 títulos de la Sección de Cortometrajes Oficiales, los cuatro de la Sección Talento Andaluz y otros muchos programados en distintas secciones especiales.



Más allá de las proyecciones, la muestra reconoce este año trayectorias con bagaje y pujantes como la del director Fernando Trueba, “un gran nombre que representa a toda una saga de cineastas en nuestro país”, que recibirá el Premio Ciudad de Huelva. Este año, Trueba recogió el premio Goya a la mejor cinta iberoamericana con El olvido que seremos, inspirada en el libro del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince.

El director y actor Salva Reina, la productora Teresa Segura y el director David Sainz recibirán los premios Luz, también concedidos por el festival que irá hasta el 19 de noviembre.

El director ha invitado al público a que vuelva a llenar las salas y a que disfruten del cine en pantalla grande. “Llevamos mucho tiempo esperando, el año pasado no fue posible y creo que este año el festival vuelve a presentarse como la fiesta del cine, una fiesta que va más allá y que después de todo lo vivido ha de ser aquí y ahora”.



Huelva (España) / Efe

