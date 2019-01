Fernando Gaitán, la marca Colombia en telenovela

Fernando Gaitán es el autor de la telenovela colombiana, esa que es melodrama (amor), con chispas de comedia (reír) y mucho de crónica (relato crítico de la realidad).

“Como escritor hay que tomar posición frente a la realidad, no simplemente sentarse y escribir: hola, ¿cómo estás?, te amo”, dijo e hizo. Cuestionó las miserias de las élites en 'La fuerza del poder' (1993), nos contó cómo es que éramos la nación cafetera ('Café', 1994), descubrió la barbarie cultural y ambiental que hemos cometido en 'Guajira' (1996), cuestionó e ironizó el mundo de las apariencias en que nos hemos convertido en 'Yo soy Betty la fea' (1999), se mofó del machismo latinoamericano en 'Hasta que la plata nos separe' (2006) e intentó que los colombianos nos sintiéramos habitantes de la nación de la paz en 'No olvidarás mi nombre' (2017).



Se tomaba en serio la telenovela porque la consideraba “el gran vehículo cultural de Latinoamérica”. Y por eso, contando a Colombia se volvió universal. Su legado puede ser visto en cinco aspectos:



* Una telenovela en forma de crónica periodística. Por eso hay mucho de realismo, de contexto, de vida conocida en sus historias. Gaitán hizo de la telenovela un género periodístico, una crónica que se metía puertas adentro de la realidad para descubrir cómo se toman las decisiones en los mundos del poder. Y una vez descubría de qué estaban hechos, los narraba en escenas de gran valor emocional y con potencia para llevar la historia a otra parte.

* La comedia, porque sin risa no hay paraíso en las culturas populares. Pero una comedia con drama y sin chistes. Y ahí encontró los mejores personajes, como el cuartel de las feas.



* Una telenovela que descubre mundos narrativos que nos debemos contar como la belleza, el café, la paz, la corrupción, para desde el relato preguntarnos sobre cómo venimos siendo.



* Una telenovela que abandona a la mujer sumisa, virgen y pura y la convierte en guerrera, luchadora e imaginativa; una mujer que hace su mundo a pesar de andar rodeada de hombres sin atributos. Gaitán consideraba que los mundos populares son una dictadura femenina y que, por eso, no hay que enredarse mucho con los hombres en las historias.



* Sus personajes rompen el techo moral maniqueo de las telenovelas para expresar ambigüedades éticas y delitos amorosos. Por eso se apropian de la historia, viven sus propias batallas y, en esa medida, son más veraces. Creyó que si los personajes están bien construidos harán que una telenovela siempre funcione. Eso implica que cada personaje tenga unas características definidas que lo distingan de los otros, que su función dramática sea clara, que cada uno tenga su propia película.



Gaitán hizo de la telenovela algo tan grande como el cine o la literatura. Por eso narró como los dioses, emocionó con el alma e intentó transformar imaginarios de guerra en paz. “Una telenovela es en realidad el ensamblaje de varias películas”, dijo, y su vida es muchas y diversas historias inolvidables.



*** Gaitán fue la figura que hizo a RCN grande, su desaparición se corresponde con la debacle de esta marca. El mejor homenaje sería que RCN vuelva a ser un canal que respete a los colombianos y haga calidad.