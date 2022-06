El presentador Fernando del Solar, nacido en Argentina, murió este jueves 30 de junio luego de complicaciones de salud. A sus 49 años, era una de las personalidades más reconocidas en la televisión mexicana, pues había hecho parte del matutino 'Venga la Alegría', del canal 'TV Azteca', y de 'Hoy', de 'Televisa'.

Por el momento, su familia no ha establecido las circunstancias de su muerte. Se sabe que desde el 2012 había sido diagnosticado con linfoma de Hodgkin, una enfermedad que ataca el sistema linfático.

"Una fuente cercana, muy cercana, nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar. Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes que son su familia y que construyeron 'Venga la Alegría' lo tiene que saber", expresó Sergio Sepúlveda, presentador de 'Venga la Alegría', durante la emisión en la que dio a conocer la noticia.

Fuentes del diario 'El Universal' aseguran que Fernando tenía planeada una conferencia en Mérida. Sin embargo, debió cancelarla tras ser internado en un centro asistencial, al parecer, por contagio de covid-19.

Su deceso tomó por sorpresa a los medios de comunicación de México. "Siempre será recordado como una persona alegre", comentó 'Azteca Noticas' en redes sociales.

Lamentamos el fallecimiento del conductor Fernando del Solar.



Siempre será recordado como una persona alegre.



QEPDhttps://t.co/so0depl9DZ pic.twitter.com/SPbc4Ki7IE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2022

El periodista Joaquín López-Dóriga, también reconocido por su trayectoria en el país, expresó sus condolencias a los amigos y familiares. Además, precisó que, según él, Del Solar había muerto "tras una larga lucha contra el cáncer"

#URGENTE Tras una larga lucha contra el cáncer, murió el actor y conductor nacido en Argentina, aunque nacionalizado mexicano, Fernando Del Solar



Mis condolencias a familiares y amigos https://t.co/6eRoImw5MT pic.twitter.com/fmOjmg42bW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 30, 2022

A las condolencias se sumó el mensaje de Vamos Azul, organización de hinchas del equipo de fútbol Cruz Azul, una de las pasiones que tenía Del Solar.



"Estuvo en las buenas y en las malas del equipo, además, le gustaba subir videos en TikTok contando chistes y usando la camiseta de nuestro equipo", señalaron.

Descanse en paz Fernando del Solar 🏴



El famoso conductor fue un fiel aficionado a Cruz Azul 💙. Estuvo en las buenas y en las malas del equipo, además, le gustaba subir videos en TikTok contando chistes y usando la camiseta de nuestro equipo. pic.twitter.com/41LyvgOwIq — Vamos Azul (@VamosCAzul) June 30, 2022

Adiós días atrás a su padre

El 12 de junio pasado había despedido a su padre mediante una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos", escribió.

Además, acompañó sus palabras con una serie de imágenes y momentos compartidos con su progenitor. "¡A volar hasta tierras altas, papá!", sentenció.

Fernando del Solar estuvo casado con Ingrid Coronado, también presentadora de matutinos, con quien tuvo dos hijos. Se separaron en 2015 y él volvió a ir al altar en marzo de este 2022: contrajo nupcias con su profesora de yoga, Anna Ferro.

