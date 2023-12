Fentanilo: autoridades revelan causa de muerte del actor Evan Ellingson

Evan Ellingson, el actor que interpretó a 'Kyle Harmon' en la exitosa serie de televisión 'CSI: Miami', falleció a la edad de 35 años en su hogar en Fontana, San Bernardino, California, el pasado 7 de noviembre. Sin embargo, las autoridades no habían revelado las causas de la muerte.



Al conocerse los resultados de la autopsia y según las autoridades de California, su muerte ocurrió tras una sobredosis accidental de fentanilo.

Según el diario mexicano 'Excelsior', la familia del actor, en un comunicado dado a la luz pública el pasado 6 de noviembre, informó que Ellingson estuvo sobrio durante tres años y la única recaída que tuvo fue después de que le recetaran opioides después de un procedimiento dental.



"Cabe recordar que el joven actor comenzó a abusar de las drogas desde los 19 años luego de la muerte de su hermano mayor Austin por una sobredosis de heroína. Fue en 2021 cuando Evan ingresó a un programa de rehabilitación de drogas y alcohol en River's Ranch y en un testimonio publicado en YouTube, el actor reveló cómo luchó con esa pérdida", anota 'Excelsior'.



Evan Ellingson ganó reconocimiento por su actuación en 'CSI: Miami', allí interpretó a 'Kyle Harmon' durante tres años. Además, participó en otras series de éxito como '24', 'Bones', 'Mad TV' y 'General Hospital'. En el cine, dejó su huella en películas como 'Cartas desde Iwo Jima', 'Las reglas del juego' y 'Walk the Talk'.



En una entrevista en 2009 con el medio 'Philippine Star', Ellingson compartió sus experiencias únicas como actor infantil: "No tuve la misma infancia que mis amigos. Nunca pasé mucho tiempo con ellos, pero mi infancia fue increíble. Estaba ocupado haciendo lo que amaba. No me arrepiento de nada porque descubrí mi pasión por la actuación desde muy joven".



En 2010, el actor se retiró del mundo del espectáculo y no ha figurado en ninguna producción desde entonces. Los motivos detrás de su pausa en la carrera aún permanecen desconocidos.



Nick Cassavetes, director de la película 'La decisión más difícil', compartió su pesar en Instagram al publicar una foto de Ellingson en la película. "Mi corazón está roto hoy. Qué chico", escribió Cassavetes, acompañando su mensaje con las etiquetas "fin del sufrimiento" y "nos vemos del otro lado".