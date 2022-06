“Maestro, dígame a que atribuye el éxito de sus obras”, recordó una vez el escritor Germán Vargas Cantillo que Gabriel García Márquez le preguntó en una entrevista a Félix B. Caignet, autor de la célebre radionovela El derecho de nacer.



No fue una pregunta inocente. El dato poco se menciona, pero valga recordar que, en 1952, Gabo adaptó una novela para la radio barranquillera. Caignet, apodado “el rey de las lágrimas”, “el más humano de los autores” y “el padre del melodrama” le confesó: “La gente quiere llorar y yo solamente pongo el pretexto”.

Nacido el 31 de marzo de 1892, en San Luis, oriente de Cuba, Caignet antes de autor de exitosas radionovelas fue ventrílocuo, poeta y músico. El primero de los 314 capítulos de media hora cada uno de El derecho de nacer se transmitió por la emisora CMQ, de la Habana, el primero de abril de 1948, a las 8 de la noche.



“Los que escuchaban mis novelas tenían el dolor y la amargura tan arraigados que no lloraban jamás por su dolor, porque les parecía hasta lógico, y aprovechaban la emoción de los personajes que sufren para asociarse al dolor de esos personajes ficticios y llorar con aquellos su propio dolor”, le contó a Orlando Castellanos, el fundador de Radio Habana.



Y aunque planteó temas considerados tabúes por ese entonces, como el aborto y la discriminación racial, al poco tiempo, Caignet –por esa misma vía lacrimógena– paralizó a los oyentes en torno a un radiorreceptor bajo el sortilegio de sus parlamentos: “Un espectáculo –decía él– para ser visto con los oídos”.

El derecho de nacer trata sobre una joven que va al consultorio del doctor Alberto Limonta –el narrador– a que le practique un aborto, tras haber sido engañada por su novio, pero el médico se niega debido a que, coincidencialmente, esa fue su historia personal. Él fue también un bebé no deseado.



No obstante, cuando Félix B. Caignet propuso El derecho de nacer surgieron tropiezos: Radio Cadena Azul, líder en las preferencias de los oyentes cubanos, la rechazó con un rotundo no. “Eso no va a gustar”, argumentaron Y vieron con sospecha que el autor mostró solo tres capítulos. Caignet jamás escribía una radionovela completa, sino que a medida que auscultaba la opinión de la audiencia, añadía un capítulo diario, con la idea de que era “una invención colectiva de la ciudad de La Habana”.



No les pareció viable. Suponían que la audiencia prefería temas más livianos, al estilo de La novela del aire, de la mexicana Caridad Bravo Adams, que transmitía la Cadena Azul. Sin inmutarse, Caignet la llevó a la CMQ, por entonces a cargo de Goar Mestre, quien lo recibió como una tabla de salvación para una sintonía en decadencia, y le dio amplia libertad en su realización.

Caignet también fue autor de la serie del detective Chan Li Po. Foto: Tomada de Radio Rebelde

Así lo recordaba Caignet: “La (radionovela) de Caridad Bravo Adams era el programa más oído de novelas en Cuba, el espacio más escuchado, y la CMQ estaba muerta a esa hora. Todo el rating lo tenía hacía años Caridad Bravo Adams. ‘Si me das la cuarta parte de ese rating en el primer mes –me dijo Mestre–, te regalo el automóvil que tú quieras, de la marca que tú quieras’. Y sale El derecho de nacer y al poco tiempo se hace un survey y estaba por encima de La novela del aire”.



Mestre le regaló el prometido convertible como premio, y cinco años después la Cadena Azul, la competencia de CMQ, se hundió en la bancarrota.



La novela se convirtió en uno de los fenómenos de masas más influyentes del continente a mediados del siglo XX. En 1949 se emitió en Venezuela por Radio Continente y el resultado fue similar al de Cuba: los oyentes, pegados al dial de la emisora, no se perdían un solo capítulo durante el año que se mantuvo en el aire.

(Le puede interesar: El esqueleto de Dios).



Igual aconteció en 1950 en Colombia, donde Emisoras Nuevo Mundo, matriz de Caracol, por mediación de su directivo Fernando Londoño Henao, la teatralizó con sus mejores voces, entre ellas la de Manuel Pachón –fallecido el 21 de febrero de 2021, a los 84 años– en el rol del doctor Alberto Limonta.



Después, pasó a Radio Lima (Perú); a la XEW de México y a los restantes países latinoamericanos con un éxito arrollador y entusiastas recibimientos en los aeropuertos cuando Caignet los visitaba para promover su obra.



“Las principales emisoras y cadenas radiales solicitaban los derechos para su trasmisión y luego fue emitida también con la más amplia aceptación por parte de los oyentes en los países en que se difundió”, recordaba Caignet.

En su libro El rey de la TV: Goar Mestre y la historia de la televisión cubana (1966), el escritor cubano Pablo Sirvén ofrece una semblanza de Caignet, de los años 40, en la que lo describe como un personaje extravagante, simpático, que combinaba sus prendas de vestir de manera muy avanzada para la época: “Corbata violeta, medias amarillas, saco y pantalón en colores contrapuestos”, siempre acicalado y esmerado en su apariencia.

Origen cafetalero

Caignet estudió solo hasta cuarto de primaria y abandonó la escuela dizque para ser útil en su casa. Llegó a convertirse en gran autodidacta. Se volvió un devorador de todos los libros que caían en sus manos, en particular los de Jacinto Benavente y de los hermanos Álvarez Quintero.



“Los libros –decía Caignet– han sido mis maestros”. Incluso libros técnicos, que después usó para documentar sus historias.



“Soy de San Luis, oriente de Cuba, del cafetal Burene, propiedad de mi padre, que era francés y mi madre cubana –, le refirió Caignet al escritor y crítico cubano Rafael Saumell (revista digital Otro lunes)–, tenían un cafetal maravilloso, el mejor del oriente de Cuba. Mi padre se arruinó durante la guerra de la independencia y al morir, mi madre quedó con nueve hijos…”.

En 1952, 'El derecho de nacer' fue llevada al cine por el director mexicano Zacarías Gómez Urquiza,

En aquel reportaje recalcó su amor por su tierra. Alberto Limonta, personaje principal de su obra, nació en el mismo cafetal donde él vio la luz y creció, rodeado de montañas y una naturaleza feraz.



De la escuelita campesina de la Niña Carmelita solo recordaba nada menos que a su condiscípulo Miguel Matamoros, fundador del inmortal Trío Matamoros, del que fue amigo toda su vida, y quien en 1938 le grabó su pregón Las frutas del caney.



“¡Frutas!, quién quiere comprarme frutas / mango, de mamey y bizcochuelo, piña / piña dulce como azúcar / cosechadas en las lomas del caney /”.



Contaba que una de las influencias que lo llevaron a ser escritor fue la institución cubana del ‘cuentero’, personas analfabetas que se ganaban la vida en los barrios como narradores orales, contándoles cuentos a los niños por monedas. Ya en Santiago de Cuba, la capital de la provincia de Oriente, en 1914, debutó como ventrílocuo y en piezas de teatro infantil Las aventuras de Chilín, Bebita, y el enanito Coliflor, en las que hacía las voces de los personajes y los efectos de sonido.

Su faceta de compositor

Más tarde, escribió poesía negra y publicaba sus primeras colaboraciones en el Diario de Cuba y El Cubano Libre, a la vez que componía sus primeras canciones, entre ellas el bolero Te odio, que grabó la famosa soprano Rita Montaner:



“Te odio y sin embargo te quiero / te odio y no puedo olvidarte / no puedo, vida mía, explicarte / Cómo es que, si te odio, te quiero y te adoro / padezco por ti /”.



Luego, añadió a estas Carabalí, Montañas de Oriente, Quiero besarte, Mentira y En silencio, entre otras.

El derecho de nacer en cine (1966) con Julio Alemán y Aurora Bautista. Foto: EL TIEMPO

Se sabe que, en 1920, Caignet le envió una acuarela al tenor italiano Enrico Caruso, el mejor cantante lírico del mundo, y este le remitió entradas para verlo en sus presentaciones en el Teatro Nacional de La Habana, y 200 pesos para los gastos. Así llegó a establecerse en la capital.



La Habana, con sus playas, su música, su ambiente cosmopolita y su elevada calidad de vida, era uno de los balnearios más renombrados internacionalmente, al que acudían personalidades como la cantante y bailarina Josephine Baker, la declamadora Berta Singerman, la bailarina de ballet Anna Pavlova, y hasta el premio nobel de Física 1921, Albert Einstein.



En la urbe, Caignet dio rienda suelta a todo su potencial y empezó a escribir en la revista Bohemia, reconocida en todo Latinoamérica, y en el diario El Sol.

Nace la serie de Chan Li Po

Ya aclimatado en el medio, desempolvó un antiguo proyecto que tenía como protagonista a un detective chino llamado Chan Li Po, en una serie radial titulada La serpiente roja, emitida de 1936 a 1941 por Radio COCO, con el actor Aníbal del Mar, más tarde muy conocido por encarnar a El Tremendo Juez en el programa de La Tremenda Corte, que hizo época en radio y televisión.



Los libretos de La serpiente roja se vendieron a emisoras de Colombia (donde se llamó Yon Fu), Argentina y Brasil. En 1937 se rodó en Cuba una película homónima dirigida por Ernesto Caparrós, basada en un guion de Caignet, y también con Aníbal del Mar como protagonista.



El éxito de la serie repercutió en la transmisión de sus radionovelas El precio de una vida, por la CMQ, en 1944, y El ladrón de Bagdad, por la Cadena Azul, en 1946.



En 1952, El derecho de nacer fue llevada al cine en México, con la dirección de Zacarías Gómez Urquiza, el mismo que vino, en 1971, en Cartagena, a filmar su película Cumbia.

(Siga leyendo: El mejor amigo de Picasso revela fotos impactantes del maestro).



Los españoles Jorge Mistral y José Baviera hicieron los papeles de Alberto Limonta y don Rafael del Junco, y las actrices mexicanas Gloria Marín y Marta Roth encarnaron a María Elena, la madre de Alberto, y a Isabel Cristina, la novia de este último. En el rol estelar de Mamá Dolores estuvo la cubana Lupe Suárez, que lo había hecho en la versión radial, a quien maquillaron de negro, pues era de tez blanca. Esos fueron los rostros que perviven en la memoria de quienes conocen la cinta.



Su aparición en la pantalla grande rompió récords de taquilla en los países de habla hispana –el guion, a cargo de Caignet– y contó con numerosas reposiciones, también exitosas, en años posteriores, e ingresos superiores a los 200.000 dólares.



Seis años después se produjo una avalancha de versiones televisivas, empezando por la propia Cuba, donde en 1958 el circuito CMQ-TV presentó una producción de 35 capítulos (con una síntesis de los 314 originales), seguida por Puerto Rico (1959), Ecuador(1960), Perú (1982), Brasil (1964, 1978, 2001), Venezuela (1965) y México (1981, 2001), entre otras, según la pesquisa del investigador José Galiño, del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

Verónica Castro e Ignacio López Tarso, en la telenovela de 1982. Foto: EL TIEMPO

Caignet no se durmió en los laureles y siguió escribiendo para la radio: Ángeles de la calle (1949), Pobre juventud (1957) y La madre de todos (1958). Fundó Cub–Mex, su propia productora de películas, en Ciudad de México, y allí se encargó de los guiones y de las adaptaciones cinematográficas de sus obras.



Su presencia era reclamada en varias capitales del mundo, donde fue objeto de múltiples homenajes y reconocimientos. Ya dueño de una situación económica bastante desahogada, se mudó a la hermosa mansión en el sector exclusivo de El Vedado, donde recibía a diario a grandes personalidades que viajaba para conocerlo.



Con la llegada de la revolución, sus salidas se volvieron esporádicas. A quienes lo instaban a vivir fuera de Cuba les decía: “El día que me levante y no pueda ver una palma, me muero”. Ni siquiera salió a reclamar las abultadas regalías que tenía depositados en bancos extranjeros. Nunca se casó ni tuvo hijos. Murió el 25 de mayo de 1976, en La Habana, a la edad de 86 años.



Han transcurrido 74 años de la emisión del primer capítulo de El derecho de nacer, pero los ecos de su creatividad resuenan cada día a través de los centenares de telenovelas que se emiten en el mundo. Porque mientras el ser humano conserve su capacidad de conmoverse y llorar, el legado de Caignet seguirá presente en los hogares.

HUMBERTO VÉLEZ CORONADO

Para EL TIEMPO