Dylan McDermott enfrenta uno de los retos más interesantes para un actor de una serie: reemplazar a su antiguo protagonista y sembrar la personalidad de su personaje en una producción de éxito como ha sido FBI: Most Wanted, un policíaco con la firma del productor Dick Wolf, el mismo de las sagas de La ley el orden y quien es considerado un rey Midas de la televisión en Estados Unidos.

“Creo que siempre es una situación interesante cuando debes reemplazar a otro actor, estaba al tanto de esa situación y de cómo la iba a enfrentar, estudié el programa y estudié las cosas que quería traer, sabía que debía asegurarme de la persona que era desde el primer día, había una gran posibilidad de que me rechazaran (la audiencia) con este personaje; estaba al tanto de eso pero también estaba entusiasmado, siento que fue como un problema matemático para mí, entonces lo disfruté, para el momento que llegué al set había respondido todas las preguntas y sabía exactamente lo que quería de este papel”, reconoce en charla con EL TIEMPO.



Pero no fue una tarea fácil, tenía que llenar el espacio de Julian McMahon, quien durante tres temporadas se metió en la piel de Jess LaCroix, el jefe del equipo de la Unidad Most Wanted del FBI, asignado a los casos más y criminales muy peligrosos. Los fanáticos habían abrazado el trabajo del actor, quien quiso dar un paso al costado para explorar otras alternativas y oportunidades para su talento.

McDermott ya había actuado en otra de las franquicias de La ley y el orden. Foto: Universal TV

Fue una despedida agridulce, pues se trataba de la estrella del programa, así que Dick Wolf y el equipo decidieron emprender una búsqueda cercana y confiable. Así llegó McDermott, que ya había explorado el estilo de los policíacos del productor al ser parte de La ley y el orden: crimen organizado, otro tentáculo de una franquicia que no parece tener muchos adversarios en la pequeña pantalla.



Para irse ganando el afecto de la audiencia, el actor apareció en los últimos episodios de la tercera temporada y suavizó la transición total para lo que sería la cuarta, que justamente se estrena el viernes 14 de julio el canal Universal TV, a las 10:40 p. m.



Para los fanáticos de los combos, también se estrenarán este día nuevas temporadas de FBI (con su quinta temporada, a las 9 p .m.) y el segundo ciclo de FBI Internacional, a las 9:50 p. m. Y pronto se estrenará un episodio que une a todas esas producciones y se titulará Imminent Threat.



“He interpretado a muchos policías y detectives en el camino, cada uno ha sido un poco diferente y creo que lo que separa a Remy Scott (su papel) del resto es esta pasión absurda, y definitivamente eso lo he mantenido en cada episodio en el que he estado, y mientras lo pueda seguir haciendo y me mantenga en el programa, lo seguiré haciendo, me encanta lo comprometido que estoy y lo comprometido que está Remy en cada caso, no solo es un caso para él, hay una razón por la que él tiene que atrapar a estar personas y eso es muy divertido de interpretar, disfruto ese aspecto y esa rectitud que él representa”, explica Dylan McDermott, quien es recordado también por series como The Practice, la comedia Will & Grace o American Horror Story y que alguna vez casi rueda una película en Colombia.

“Siempre he querido ir; de hecho, me ofrecieron un papel en Colombia y en realidad casi lo hago, no recuerdo qué pasó, pero era un programa de 13 episodios, e íbamos a filmarlos todos en Colombia, creo que era para Fox, esto fue hace muchos años”, recuerda.

El precio de la justicia

Otro elemento ganador dentro de la nueva temporada de su serie es la necesidad de ahondar en los conflictos emocionales de sus protagonista y no solo retratarlos como agentes con mucha fuerza y resultados.



“Eso se nota en cuanto a la pérdida del hermano de Remy, ya que es algo que lo ha definido: hay algo de su muerte con lo que él parece no negociar, no puede soltarlo, no puede estar en paz y carga con gran peso, y creo que esa es la razón por la que el continua siendo un agente del FBI, él cree en su mente de alguna forma que si atrapa a quienes cometen un crimen sanará algo en su cabeza y puede que no traiga de vuelta a su hermano, pero puede que el mundo sea un poco mejor”, recalca el actor.



El actor interpreta a Remy Scott, un agente con algunos conflictos emocionales. Foto: Universal TV

En su opinión es “algo así como intentar salvar a la mayor cantidad de personas porque no pudo salvar a su propio hermano”, reflexiona. FBI: Most Wanted es un drama, al igual que un escapismo y un juego de entretenimiento y tensión que tiene muy claro su protagonista.

“Siento que hay una razón por la que la gente ve un programa como FBI: Most Wanted, primero porque estás lidiando con los peores criminales en Estados Unidos, y atraparlos y traerlos ante la justicia hace sentir a las personas mejor y más seguras, porque en la realidad eso desafortunadamente no pasa mucho”, asegura.



No sin antes reconocer ese olfato ganador de Dick Wolf, que ha sido esencial en el brillo de FBI: Most Wanted. “Creo que he sido testigo de algo histórico en la televisión, ya que no hay nadie como Dick Wolf”.

