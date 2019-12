Fanáticos de reinados: hay que ver Miss Universo por Telemundo o TNT

Definitivamente, Colombia se ha alejado del tema de los reinados, aunque cada vez que se escoja a una Señorita Colombia esta sea tendencia en redes.

Y que ni RCN ni Caracol transmitan este año Miss Universo lo ratifica. Entonces, hay que verlo por Telemundo o TNT, señales de cable que lo pasarán a partir de las 6 p. m. de este domingo 8 de diciembre.



Según algunos portales, RCN, que tuvo los derechos de transmisión hasta el año pasado, no los renovó por falta de presupuesto, pero fuentes del canal dicen que no les dieron ninguna razón al respecto.



La transmisión de Miss Universo en Colombia se le debió a Julio Sánchez Vanegas, quien desde 1964 y con su programadora Producciónes Jes llevó las incidencias del concurso, hasta el 2005.



(Lea también: Dos colombianas compiten en Miss Universo y Paulina Vega será jurado)



Del blanco y negro al color, Sánchez Vanegas fue el encargado durante mucho tiempo incluso de la presentación, pues viajaba al lugar sede del reinado. De ahí que se hiciera famosa su frase de "Hoy desde Tailandia (o donde se desarrollara el certamen), mañana desde cualquier lugar del mundo".



Desde un set en Bogotá se daba paso a los distintos momentos del reinado y se comentaba sobre las posibilidades de la reina nacional, que cada año figura entre las favoritas y ha sido así desde hace décadas.



Porque, además, hace 20 o 30 años ver estos concursos era un plan familiar y en muchas casas se apagaba el televisor cuando la reina de Colombia era eliminada, con la frase "ya no hay nada más que ver, nos robaron la corona y mañana hay que madrugar".



La pauta publicitaria se movía porque además el rating, en los años 80 y 90, era alto.



El año pasado, la transmisión de RCN no marcó más de 5 puntos, aunque en el 2015, cuando ganó Paulina Vega la corona, fue alto.



No emitir Miss Universo muestra los grandes cambios de la televisión colombiana, que antes de mover su parrilla piensa en lo que ha ganado. Y en el caso de RCN, aunque no supera a Caracol con su programación del domingo en la noche, su rating es sostenido para sus productos.



De todos modos, habrá colombianos pendientes de Gabriela Tafur, la representante de Colombia de este año.



Cultura y entretenimiento