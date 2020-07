Andrés Calamaro le declaró la guerra a los fanáticos de Queen

El cantante y compositor Andrés Calamaro está en el centro de una curiosa polémica al restarle importancia a una de las bandas más importantes de la historia del rock: Queen.

Hoy se sigue comentando lo que publicó en twitter expresando que Queen le parece "el grupo más inflado de la historia".



El asunto no habría pasado a mayores, si no fuera porque se celebraron los 35 años del famoso concierto Live Aid, que buscada ayudar a Etiopia y Somalia (África) que pasaban por un momento difícil por las sequía y falta de alimento.

El vocalista de Queen falleció el 24 de doviembre de 1991. Foto: AFP

El concierto, que en realidad se hizo en simultánea el 13 de julio de 1985 en el estadio de Wembley de Londres y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (EE. UU), no solo logró su objetivo de solidaridad, sino que fue testigo de unas de las presentaciones más emblemáticas de Queen.



Ese hecho, además, fue recordado en la famosa película 'Bohemian Rhapsody', que contaba la vida del cantante Freddie Mercury y el ascenso de la agrupación que también hizo famosas canciones como 'We are the Champions', 'We Will Rock You'.

Tal vez el impacto de esa producción cinematográfica en todo el mundo y el renacido amor por Queen entre sus seguidores incondicionales y nuevas generaciones, detonaron que ahora muchos estén criticando la opinión de Calamaro.



"Para no ofender a nadie diré que... Queen está entre los cien mejores grupos de Inglaterra", agregó, pero también comentó que no eran la banda más grande del contexto británico musical y que hay otros que estarían por encima del cuarteto que fue liderado por Mercury y que ahora sigue comandado por el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor.



Queen es el grupo mas inflado de la historia ... https://t.co/oJ9TrRoEoi — ... (@bradpittbull666) July 13, 2020

Andrés Calamaro aseguró que bandas como Rolling Stones, The Cure, The Who, los Beatles, Black Sabbath y hasta Iron Maiden son mejores. La ira ha seguido en redes, pero en realidad se trata solo de una opinión, de un punto de vista del músico de 'Flaca', 'Cartas sin marcar' y otros éxitos, quien es feliz lanzando poemas y tirando uno que otro dardo por twitter.

Con un poco de ironía el cantante argentino siguió el juego reconociendo que la banda britanica no era pobre musicalmente, pero embistió con otro comentario incendiario: " Queen es una banda Top Ten para aquellos que no escucharon ni diez bandas”.

Cuentan que un dia, un tal Calamaro, dijo que «Queen es el grupo más inflado de la historia»

Tiene que ser jodido darse cuenta que ni en mil vidas, podrás conseguir nunca algo así 🤟 pic.twitter.com/cUdCySdYtH — Yolanda (@yolanmadriz) July 15, 2020

Y fue más allá en su batalla con los fanáticos de la banda que estaba criticando al decir que "Queen tiene tratamiento Disney, lo que hicieron está muy amplificado por la industria y el negocio de la música” .

No estoy con lo que dice Calamaro que "Queen es el grupo más inflado de la historia" pero podéis entender que es su opinión? y quien piense lo contrario no está en posesión de la verdad al igual que el? un problema más que tiene actualmente la humanidad, que no se respeta nada. — Curtis (@Curtinaitis) July 14, 2020

.También se atrevió a sugerir que Pink Floyd están "un poco inflados" y que Red Hot Chili Peppers y Foo Fighters no son tan buenos. Con todo eso movió un buen rato sus redes y ofendió a quienes decidieron responderle con rabia o estupor.



