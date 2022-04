En estos días el actor Ezra Miller ha generado mucha polémica y estaría poniendo en riesgo su carrera (y su papel de Flash en las películas de DC). Su mal comportamiento y algunos escándalos lo podrían llevar a la esquina del olvido de Hollywood.

Aunque no está pasando por un mal momento en realidad, él representa muy bien ese peligroso paso de la famosa luz, a la oscuridad, en realidad, sigue en el borde.



Algo parecido a Will Smith, que afronta el momento más duro de su carrera tras el bofetón a Chris Rock en la pasada ceremonia de los Óscar. Diez años sin poder asistir a la gala de la Academia y algunos de sus proyectos frenados por la polémica, marcan un panorama complicado para la estrella.



Otros han caído, han tomado malas decisiones acerca de su carrera y de la manera como asumen o asimilan la fama, lo que los ha llevado a perderse y desaparecer del ojo de la audiencia, para quedar atrapados en el ojo del huracán sin papeles en el cine o la televisión; sin dinero o asumiendo otra vida.



Como en el caso de Armie Hammer, que tenía una sólida presencia en Hollywood. Había superado el fracaso del filme El llanero solitario; fue aplaudido por su trabajo en el drama Call Me By Your Name, pero su comportamiento con algunas mujeres, sus fijaciones sexuales, fuertes mensajes alrededor del canibalismo y la violencia llevaron su futuro cinematográfico a una caída estrepitosa.



Tras perder varios papeles, se internó en una clínica para encarar su adicción al sexo y a drogas. Aparece en el filme Muerte en el Nilo, que rodó antes de todo el escándalo, y por ahora se refugia en una casa en las Islas Caimán.



Armie Hammer y su exesposa Elizabeth Chambers. Foto: Instagram: @elizabethchambers

Sin fama y sin dinero

Lindsay Lohan tampoco ha podido retomar del todo su carrera como actriz. Tras ciclos de excesos, polémicas y comportamiento errático, la que una vez fue considerada la actriz joven con un futuro brillante en Hollywod, ahora trata de levantar cabeza. Protagonizó la serie Sick Note, con los británicos Nick Frost (Paul, Shaun of the Dead) y Ruper Grant (Harry Potter), pero su vida está bien alejada del lujo y la fama que la rodeó antes.



Lohan ahora tiene pocos papeles en Hollywood.. Foto: Instagram: @lindsaylohan

Mientras que Pamela Anderson, recordada por su papel en la serie Guardianes de la bahía y que recientemente fue tema de conversación por la serie Pam & Tommy (que contaba el episodio de un video sexual privado de la actriz que se vendió a través de internet); no ha logrado conseguir un papel que le devuelva la fama que una vez tuvo. Aunque mucha gente cercana a Anderson lo ha desmentido, en Hollywood se dice que ella tiene muchas deudas y que está en bancarrota.



Pamela Anderson tiene muchas deudas. Foto: EFE

Su exesposo, el productor Jon Peters dijo haber dejado todo por la actriz, pero se dio cuenta que “ella debía casi 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlos, así que los pagué yo”, comentó Peters. El matrimonio duró muy poco.

Algo parecido experimentó Kim Bassinger, la estrella de grandes producciones de los ochenta y noventa como Nueve semanas y media, Batman (de Tim Burton), que decidió un día comprar un pueblo para montar un complejo turístico. Se gastó 20 millones de dólares en 1989 y la idea fracasó. Tenía fama de complicada en los rodajes y sus películas fueron convirtiéndose en fracasos ahora con su hija, sin mucho dinero y hasta vendió una de sus casas para manejar sus gastos.

La actriz Kim Basinger hizo una compra que rompió varios esquemas de la excentricidad. Foto: Carlo Allegri / AFP

Uno que no pasa al olvido, ahora por un nuevo juicio, es Johnny Depp, quien en su momento de mayor brillo en Hollywood ganaba 20 millones de dólares por su papel en Piratas del Caribe y hoy batalla duramente para que le den un papel en el cine.

Tiene una batalla legal contra su exesposa Amber Heard por difamación y fue tildado como una persona agresiva y que abusaba de las drogas y el alcohol.



Depp pasa más tiempo en los tribunales que en rodajes. Foto: Juan Herrero. EFE

El artista de 58 años se ha defendido aduciendo que todo es mentira, mientras gasta lo que le queda de fortuna en abogados. Ahora Depp tiene demandada a su expareja por 50 millones de dólares en daños y perjuicios. Y ella hizo lo mismo, reclamando un monto de cien millones de dólares. Lo único que tiene a la vista, laboralmente hablando el actor, es una serie animada llamada Puffions, que está filmando su segunda temporada.

La actriz Allison Mack conocida por su papel en 'Smallville' está acusada de tráfico sexual mientras perteneció a la secta NXIVM. Foto: Jemal Countess

Otros que no la pasan bien son Gina Carano, que dejó a un lado su carrera en la serie The Mandalorian, al compartir opiniones muy fuertes de corte de ultraderecha; Danny Masterson, famoso por That’s Seventeen Show, que encara acusaciones de violación y Allison Mack, que tras unirse a un culto conocido como NXIVM se vio involucrada en una red de explotación sexual. La actriz de la serie Smalville cumple ahora una sentencia a tres años de cárcel en una prisión federal.



