El segundo mes del año es de celebración para famosos del planeta. Aquí, algunos de los que cumplen años en febrero.



Cristiano Ronaldo. El portugués, nacido el 5 de febrero de 1985, llegó a los 37 años con una gran cantidad de récords en su carrera futbolística, entre ellas ser el segundo jugador en la historia en ganar más veces el Balón de Oro (cinco) y ser el máximo goleador histórico de la selección de su país, con 115 tantos.



Michael B. Jordan. El actor nació en Santa Ana, Californa, el 9 de febrero de 1987 y cumple 35 años. Famoso por su participación en películas como ‘Chronicle’ (2012), ‘Fruitvale Station’ (2013), ‘Las novias de mis amigos’ (2014) y 'Fantastic Four' (2015). Su gran triunfo es su participación en ‘Black Panther’.



Chloe Grace Moretz y Emma Roberts. Ambas nacieron un 10 de febrero (la primera, en 1985 y la segunda, en 1991), en Estdos Unidos. Moretz ha sido actriz de 'The Amityville Horror (2005), Days of Summer, Diary of a Wimpy Kid, Mujeres desesperadas y Dirty Sexy Money. También estuvo en Suspiria, La viuda y Mother/Android.



Emma Roberts ha estado en ‘Aquamarine’ y ‘Nerve’.

Jennifer Aniston. La actriz estadounidense nació el 11 de febrero de 1969. Famosa por su personaje de 'Friends', es reconocida como una de las mujeres más poderosas de la industria.



Ed Sheeran. Cantante y compositor británico, nació el 17 de febrero de 1991. Entre sus canciones más conocidas figuran I Don't Care, Cross Me, Beautiful People y Best Part of Me.

Rihanna. Nació el 20 de febrero de 198. Cantante, actriz, diseñadora y empresaria de Barbados, es uno de los iconos de la música y de la moda.