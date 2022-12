Abigail Bianchi ha lidiado con el alcoholismo, la infidelidad de su esposo y ahora con el reto de trabajar con su familia. Es abogada y tras dejar en evidencia un ‘guayabo’ descomunal durante un juicio, encara la pérdida de su licencia para trabajar pero consigue una última oportunidad en el bufete de abogados de su padrastro.

Así se resume la trama de la serie Family Law, que se arriesga a ofrecer otro matiz en el género que convirtió los tribunales, las batallas legales y uno que otro rasgo de brillantez y hasta corrupción en una forma de entretenimiento y a veces con toques de ironía y humor.

Bianchi, interpretada por la actriz Jewel Staite (The Magicians y Firefly,entre otras) ofrece un personaje diferente, un tanto vulnerable y con una gracia especial a pesar de sus conflictos personales y una familia que, aparte del intenso ambiente de los juicios, no funciona muy bien en casa. A eso hay que sumarle que la serie no se centra en querellas judiciales basadas en crímenes o batallas contra grandes corporaciones, sino que se enfoca –aunque suene insólito– en casos de familia.



No solo hay que preparar una defensa sólida, sino que Abigail Bianchi no consigue congeniar del todo bien con su compañero de trabajo, que también es su hermanastro, Daniel Svensson (Zach Smadu), ni con su hermanastra Lucy (Genelle Williams), una psicóloga muy conflictiva emocionalmente.

A eso hay que sumarle que su rutina laboral los hace relacionarse con clientes como viudas llenas de deudas, novios arrepentidos con parejas que conocieron en el extranjero, con casos como el de un cuarentón inmaduro que lleva a juicio a sus padres porque lo quieren sacar del sótano de su hogar.

Los problemas están en casa

“Creo que Family Law muestra una perspectiva diferente sobre ser abogado, me refiero a que estos tipos son realmente profesionales, saben lo que están haciendo y son muy buenos en su trabajo, pero son personas emocionalmente defectuosas como muchos de nosotros, así que es interesante ver su viaje personal junto con estos casos judiciales y estas familias a las que están tratando de ayudar. Hay mucho que aprender siempre”, dijo la protagonista en una charla vía Zoom con EL TIEMPO, ahora que la serie acaba de estrenar su segunda temporada en Universal TV y se puede ver los jueves, a las 10:50 p. m.

​

“La audiencia no solo dice: ‘son abogados’, no, ahí pueden decir es una madre, está pasando por una separación, es abogada… Ella es muchas cosas con las que puedes conectar”, agrega Zach Smadu.



Entre esas está también una de las que más les gustan a los abogados: “El objetivo de Abigail es ganar, no le importa lo sucia que tenga que ponerse para hacer ganar a sus clientes y, a veces, aprende en el camino que eso no es lo más importante, quizá el mejor final sea uno más amistoso. Por ejemplo, hay un contraste con su hermanastro Daniel, ya que él sigue las reglas; es una dinámica realmente interesante para el desarrollo de la historia”, agrega Jewel Staite.

Los hermanastros de Abigail trabajan en los juicios y tratan de convivir en casa. Foto: Universal TV

Igualmente, hay una mirada un poco más compasiva del trabajo legal, un elemento que el mismo Smadu reconoce que es parte de la marca diferencial de la serie.



“Como nos movemos en ese mundo del derecho de familia, que no es como el derecho penal defendiendo a alguien porque ha asesinado o lo que sea, los casos tienen un poco más humanidad para los juristas. Al final del día se trata de ayudar a las personas con sus vidas, con sus relaciones, a veces en un contexto combativo, sí, pero con un haz de luz brillante para nuestros abogados, como si estuviéramos tratando de arreglar el mundo”, explica Zach Smadu.

Jewel Staite, quien también hace parte del elenco de la versión de la serie ochentera El hombre cuántico, reconoce que sí le ha exigido más trabajo dramático que su aventura de ciencia ficción.

“Filmamos en periodos de tiempo de 12 a 13 horas sin parar, pero no son días tan malos. Grabamos mucho y hacemos muchas escenas, lo que implica que tienes que estar alerta todo el tiempo. Luego, al final del día, de camino a casa, todo arranca de nuevo y puedo asegurar que he hecho un gran trabajo en eso”, explica Staite.



“Recuerdo una vez que tuve un caso complicado en la corte, entonces cuando llegué a mi tráiler, después de grabar las escenas, Zach había dejado una botella de champán allí con una tarjeta que decía: ‘Tú sabes que lo puedes hacer, el caso es tuyo, ve a lograrlo’, sentí... quiero decir, ¿quién hace eso? La verdad, nos esforzamos mucho para asegurarnos siempre de que la otra persona sepa que está recibiendo el apoyo que necesita el día que estamos allí para ellos, y eso es algo que no siempre obtienes en este negocio”, agrega Staite.



“Jewel es la persona más acogedora que puedes conocer”, le dice a ese hermanastro Daniel, en la ficción (Smadu), que frente a las cámaras a veces no la soporta o no la comprende.



