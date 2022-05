La familia Montaner acaba de anunciar su ‘reality show’ que se estrenará en la plataforma de 'streaming' Disney+, muy similar al formato de ‘Keeping up With the Kardashians’.

Aunque no se conoce aún la fecha exacta del estreno, el anuncio estuvo acompañado del primer tráiler en donde se presenta a todos los integrantes de la familia: Ricardo Montaner y Marlene Rodriguez, padres de Ricardo, Mauricio y Evaluna, y sus respectivas parejas: Stefania Roitman, Sara Escobar y Camilo Echeverry.



Así mismo, en el avance se puede observar que la familia guardó momentos muy importantes para compartir en los capítulos. Entre ellos, se puede ver el anuncio del embarazo de Sara a la familia, el matrimonio de Ricky y Stef y gran parte del camino de Evaluna para convertirse en mamá.

Parece ser que el adelanto es una invitación para adentrarse en la vida de los integrantes de la familia e incluso conocer momentos íntimos entre las parejas.



Además de esto, también se cubrirán algunos conciertos y momentos especiales de las carreras de cada uno de los artistas. “Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes más de lo que somos”, escribió Evaluna en su Instagram cuando compartió el tráiler.



Algunos cibernautas ya sospechaban la posibilidad de una serie o documental, pues a principios de este año, durante la boda de Ricky y Stef, circuló en las redes un video de Evaluna en medio de la celebración pidiendo que no grabaran nada con teléfonos celulares.

Por lo que se puede ver en las redes sociales, la respuesta ha sido principalmente positiva, con personas que tienen curiosidad por conocer un poco más de una de las familias más habladas de Latinoamérica.

