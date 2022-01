La familia se congregó alrededor de dios, luego de los abuelos que contaban, después de la radio, más tarde de la televisión… y se dijo que con el internet y las redes cada uno a su yo. Perooooo, la familia como la televisión son tercas y se rebelan para volver a ser la pareja social: el ritual más común.



Cuando decimos plan familiar, prendemos la tele, nos arrunchamos cada uno en su yo y la vemos. Antes era una tele, una iglesia. Ahora no, son muchas iglesias desde el supertelevisor hasta la pantallita de celular.



(Lea también: 2021: Todo ‘reality’)

Pero lo que junta es que vemos lo mismo y compartimos los mismos evangelizadores: Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney... y una sola fe: rezar la tele, habitar la familia.



Acabamos de pasar por el periodo más familiar: las Navidades y el fin de año. Ahí las familias se buscan y rejuntan a pesar de todo: chismes, broncas, envidias, cansancios, escondidos.



Y ahí es cuando en una tarde o noche se prende la tele y se ve lo mismo, todos juntitos. La decisión es difícil: encontrar algo donde todos se sientan cómodos, relajados y alegres. La decisión es fácil: cualquier cosa que no moleste la moral sexual, lo importante es estar juntos.

(Tal vez quiera leer: Obras que estarán en el Festival Iberoamericano de Teatro)



Pero luego llegan los días de todos los tedios, el trabajo y las broncas privadas de cada uno. Y ahí, familia y tele se juntan de nuevo. Se comparten las plataformas. La familia es donde se comparte todas las plataformas. Y todos saben qué ven los otros. Y todos recomiendan qué ver. Y al final todos ven lo mismo. Y en la vida de ‘guasá’ o de almuerzos de domingo hablan de lo que vieron. Luego, la televisión vuelve a ser el eje de la conversación común familiar.

La familia es donde se comparte todas las plataformas. Y todos saben qué ven los otros. Y todos recomiendan qué ver. Y al final todos ven lo mismo FACEBOOK

TWITTER

En este nuevo esquema familia-TV, las plataformas son las ganadoras. Todas son consumidas. Pero la familia, a su vez, es un modo de resistir del pobre: una suscripción para todos. Se comparte el consumo, no se quiere el perfil personal, el yo soy lo que veo.



No se quiere ser yo, se quiere ser familia. Y así como se comparte la comida, el chisme, la bronca, las alegrías, el virus del covid, se comparte, también, la plataforma.



(Le puede interesar: ¿Quién delató a Ana Frank?)



Las consecuencias de esto son varias: una, las plataformas tienen que optar por una programación para la familia, con lo cual pierden la libertad de ser la opción ‘yopilatista’ y esto les daña un poco su mantra de negocio: cada uno con su consumo y su pago; dos, los canales nacionales y de cable con su programación con horarios fijos ya no son el ritual de comunión familiar, luego, cada vez más se quedan sin feligreses; tres, la televisión seguirá siendo el padre de todo lo conservador, restaurador y moralista para dar gusto a todos. Por eso, la familia seguirá siendo la gran manipuladora de los afectos y las políticas.



Familia unida ve la misma tele, amén.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

Otros temas que pueden interesarle: