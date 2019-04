La familia Colmenares dará su veredicto sobre la serie de Netflix

Tras el tráiler de la producción 'Historia de un crimen: Colmenares', que se estrenará el 3 de mayo, la familia habló con EL TIEMPO.

Jorge Luis Colmenares (hermano de Luis Andrés Colmenares), que es abogado y quien tiene la vocería de la familia en el caso, explicó las reacciones que experimentaron con el adelanto de la producción.



“Obviamente nos causó sorpresa ver el tráiler por la similitud que maneja el actor con mi hermano, fue un shock impresionante. Llevábamos sin ver similitudes de mi hermano desde hace nueve años y verlo en ese tráiler -que en parte maneja unas imágenes fuertes nos generó un choque-, pero estamso muy receptivos y el próximo 3 de mayo vamos a estar unidos como familia viendo toda la serie", explicó.



La serie de Netflix es una ficción que explora las circunstancia del crímen de Andrés Colmenares, ocurrido el 31 de octubre de 2017 en Bogotá.



"Nosotros no presentaríamos ninguna objección o demanda, como algunos están hablando, si Netflix se ciñe a lo presentado en juicio, tanto de la defensa como de la fiscalía", precisó el vocero de la familia. "Y que mostrara las más de 70 pruebas que aportamos en juicio para demostrar el asesinato de mi hermano (...) Igual, para tener una declaración mas objetiva toca esperar a que salga la serie", recalcó Jorge Luis Colmenares.



E insistió que "el tráiler no nos causó disgusto, sino tristeza por los hechos que se están registrando al ser la pérdida de un ser querido que evolucionó y generó un hito en la historia judicial del país, al punto de que una plataforma internacional quisiera hacer un serie de mi hermano"



Para él, "si la serie muestra lo que ellos intentaron llevar a juicio en lo relacionado con que Andrés Colmenares fue víctima de unas malas amistades, de peligros latentes en Bogotá y confiar en personas en las que no tenia que confiar y que lo llevaron a la muerte al asesinarlo, entonces se le rendiría memoria al caso de mi hermano".



Cabe recordar que cuando se anunció el desarrollo de la serie por parte de Netflix, la familia no estuvo de acuerdo con la idea.



"En ese momento no se tomaron la molestia de decirle a la familia que iban a hacer una serie sobre la vida de un ser querido para nosotros (...) Al saberlo por los medios de comunicación eso nos causó un disgusto, pero con objetividad la realidad de los hechos y como la justicia no ha querido prevalecer sobre el proceso sino sobre otros intereses estaríamos en concordancia con la serie", expone.



"No sobra decir que justo esta semana se cumplen dos años en que la sentencia llegó por reparto al magistrado de tribunal (25 de abril de 20017) en lo que no hemos sabido que ha pasado, no nos ha citado y no tenemos decisión en segunda instancia, pero toca esperar eso y lo que proyecte la serie", explica el hermano de Luis Colmenares. Para él, ya se ha sopesado el dolor de la pérdida de un ser querido , aunque reconoce que no ha sanado por completo.



"Pero nos hemos propuesto nuevas cosas: yo cree un movimiento que se llama Bogotá Salvaje, en el que visito colegios y hablamos con padres de familia acerca de los peligros que enfrentan sus hijos con las drogas, las chiquitecas, los retos virales y las redes sociales (...) No queremos que otras familias vivan el sufrimiento que la mía vivió y que mis padres han afrontado", finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1