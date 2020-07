Falleció la actriz centenaria Olivia de Havilland

El 2020 cobró la vida de dos de los actores centenarios más icónicos del Hollywood dorado: primero fue Kirt Douglas, de 104 años, ahora Olivia de Havilland, de la misma edad, hermana de la también actriz Joan Fontaine, con la que además tuvo una sonada rivalidad actoral.

Entre sus películas más célebres, además de Lo que el viento se llevó en la que interpretó a Melania Hamilton, están La vida íntima de Julia Norris, por la que ganó su primer premio Oscar a la mejor actriz y La Heredera, por la que ganó el segundo de estos galardones.

Entertainment Weekly dio la noticia de su fallecimiento al anunciar, que la gran diva de Hollywood murió tranquilamente mientras dormía en su casa de París.

Nacida en Tokio, en 1916 -aunque de nacionalidad británica- fue la mayor de las hijas de la pareja conformada por Walter de Havilland y Lilian Fonaine, que a su vez era actriz.



Un año después, nació su hermana Joan, que adoptaría el apellido de su madre en su carrera artística para tomar distancia de su hermana mayor, ya que ambas aspiraban, cada una al llegar más alto en esta carrera, e incluso de disputaron estatuillas en los célebres premios Oscar.

Olivia, su madre y su hermana se radicaron en Estados Unidos, allí fue donde Olivia empezó a hacer sus primeras actuaciones en obras de colegio. Interpretó, por ejemplo el protagónico de Alicia en el país de las Maravillas.

Su llegada a Hollywood fue más bien rápida. En los años 30, protagonizó siete películas al lado de Errol Flyn, uno de los galanes más cotizados de la época. Flyn era un donjuán y no parecía ser de los que aceptaran un no como respuesta, todas las mujeres se derretían por él. Pero, Olivia se preciaba de no haber caído rendida a sus encantos. Así se formó la leyenda de ser si no la única que se le resistió, sí de las pocas, y, justamente, de la que Flyn estaba enamorado, y lo decía en público. A menos, claro, que fuera una de esas actuaciones fuera de escena, que tanto le gustaba crear a Hollywood en torno a sus estrellas.

En las pantallas, curiosamente, era Olivia la enamorada de Flyn en cintas como El capitán Blood (1935), La carga de la brigada ligera (1936) y Robin de los bosques (1938), entre otras.

De manera que cuando los estudios Selznick International Pictures, que realizaban la producción de Lo que el viento se llevó, basada en el best seller que Margaret Mitchel publicó en 1936, Olivia de Havilland ya contaba con el estatus de estrella principal. Además, era estrella exclusiva de otro estudio: Warner Bros. Así que tener a la actriz en el reparto, haciendo el secundario papel de Melania Hamilton, parecía fuera de su alcance.

Melania Hamilton sería la poco agraciada y envidiada esposa de Ashley Wilkes, el eterno amor imposible de la protagonista de Lo que el viento se llevó: Scarlet O'Hara. Para el papel de Scarlet estaba la actriz también británica y desconocida para los estadounidenses Vivian Leigh (cuya presencia causó polémica, porque se esperaba que Scarlet fuera encarnada por una actriz sureña y no una inglesa).



Así que De Havilland, acostumbrada a ser la heroína, tenía que cederle su protagónico a otra actriz menos famosa que ella. Pero, según decía la misma actriz, amó el papel de Melania desde que supo de su existencia.



"En 1936 todo el mundo estaba leyendo el libro, y yo también -recordaba De Havilland en una entrevista difundida en YouTube-. El personaje que más me atraía era el de Melanie, por sus admirables virtudes y por los valores que tanto significaban para ella y también para mí. La forma de hacerlo, por supuesto, sería intepretando el papel de Melanie, pero era algo que seguro no podía hacer. Era imposible que ese sueño se realizara porque yo estaba en Warner Bros".



Así, que pese a ser exclusiva de otro estudio, con la ayuda del director inicial de la película (que después fue reemplazado), maquinó algunas estrategias que le permitieran interpretarlo.

Redacción de Cultura

@CulturaET