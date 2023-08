Clarence Avant, ejecutivo del mundo del espectáculo y una de las figuras más influyentes del mundo de la música, falleció a los 92 años, informó el lunes su familia en un comunicado.

Sus hijos Nicole Avant y Alex Avant, así como el ejecutivo de Netflix Ted Sarandos -esposo de la primera-, dijeron que el ícono de la industrial musical "falleció sin sobresaltos en casa", en Los Ángeles este domingo. "Con gran pesar, la familia Avant/Sarandos anuncia el fallecimiento de Clarence Alexander Avant. Gracias a su revolucionario liderazgo empresarial, Clarence llegó a ser conocido cariñosamente como 'El Padrino Negro' en el mundo de la música, el espectáculo, la política y el deporte", indicó la nota.



"Clarence deja tras de sí una familia llena de amor y un mar de amigos y socios que han cambiado el mundo y seguirán cambiándolo en las generaciones venideras. La alegría de su legado alivia el dolor de nuestra pérdida", acotó. Nacido el 25 de febrero de 1931 en una pequeña ciudad de Carolina del Norte, Avant fue el mayor de ocho hermanos. Tras vivir la mayor parte de su infancia en Carolina del Norte, se mudó a Nueva Jersey (este) cuando era adolescente.

Allí, empezó en el negocio de la música como director del club Teddy P's Lounge, en la ciudad de Newark. Más tarde, Joe Glaser, mánager del famoso trompetista de jazz Louis "Satchmo" Armstrong durante muchos años, se convirtió en su mentor. Llegó a ser una de las figuras más veneradas de la música estadounidense, un defensor y mentor que amplió los límites de los artistas negros en una industria plagada de racismo.

Avant también fue consultor de Motown -discográfica muy vinculada a la música negra estadounidense- y trabajó con otros productores de primera línea, como Jimmy Jam, Terry Lewis o Babyface.

Ayudó a fundar Venture Records, el primer esfuerzo conjunto entre una compañía musical de propiedad negra y un gran sello discográfico, en este caso, MGM. Más tarde lanzó el sello Sussex Records y firmó a artistas de la talla de Bill Withers. Asimismo, trabajó en otros sellos discográficos, produjo películas e hizo de intermediario para contratos de atletas negros, como la superestrella del béisbol Hank Aaron. "Es el eterno padrino de nuestro negocio", había subrayado el renombrado músico, director y productor Quincy Jones en 2006, en una entrevista con la especializada Billboard. "Todos en nuestro negocio, si son listos, han pasado por la mesa de Clarence", sentenció.

Avant también fue consultor de la histórica Motown -discográfica muy vinculada a la música negra estadounidense- y trabajó con otros productores de primera línea, como Jimmy Jam, Terry Lewis o Babyface. Se le atribuye el mérito de haber impulsado la carrera de innumerables artistas, entre ellos el propio Quincy Jones, así como de otros músicos más actuales como Pharrell Williams, el rapero Snoop Dogg y la fallecida Whitney Houston. Clarence Avant "es el padrino de muchos de nosotros, y no solo de los afroamericanos, de la mayor parte de la industria", expresó Pharrell en un comunicado en 2019, antes del estreno del documental de Netflix "The Black Godfather ("El Padrino Negro)".



En 2021 la esposa de Avant, Jacqueline, recibió un disparo mortal a los 81 años, durante un robo en la casa de la pareja en la exclusiva localidad de Beverly Hills, en Los Angeles. A principios de ese año, Avant recibió distinciones especiales de responsables del Salón de la Fama del Rock and Roll. La Academia de la Grabación -organizadora de los premios Grammy- también le ha concedido varios honores. En 2007 recibió el Premio Thurgood Marshall a la Trayectoria de la organización civil Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en inglés).

Tras conocerse la noticia de su muerte, empezaron a llover los homenajes a Avant, entre ellos el de Roc Nation, la empresa de la estrella de hip hop Jay-Z. "Clarence Avant no es sólo el 'Padrino de la música negra', es nuestro Padrino cultural", señaló un comunicado de Roc Nation. "A lo largo de su vida, abrió puertas y derribó techos, cambiando vidas y ofreciendo oportunidades a generaciones. Un verdadero pionero, un mentor y un campeón, Clarence Avant es y siempre será un gigante entre nosotros", resumió la nota.



AFP