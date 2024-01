Murió Lynne Marta, actriz de la serie de 'Los Ángeles de Charlie': esto se conoce

En las últimas horas, se conoció una triste noticia que consternó nuevamente el mundo del cine, pues la actriz Lynne Marta falleció a sus 78 años, después de una larga y dura lucha contra el cáncer, así lo informó su amigo y compañero de vida Chris Saint-Hilaire a la revista estadounidense The Hollywood Reporter.



La artista, quien participó en la película de romance 'Footloose', murió el pasado 11 de enero. Sin embargo, hasta hace unas horas fue informado el deceso que habría opcurrido en su casa en Los Ángeles, California.



Marta, quien nació el 30 de octubre de 1945 en Somerville, Nueva Jersey, comenzó su carrera televisiva en 1966. La mujer actuó en series como 'Starsky y Hutch', 'The Mod Squad', 'The Rookies', 'Los Ángeles de Charlie', 'Las calles de San Francisco', 'Barnaby Jones', 'The Manhunter' y otras.



La actriz, quien interpretó a Lulu Warnicker en la exitosa película de 1984 'Footloose' junto a Kevin Bacon, falleció unos días después de la muerte de su expareja David Soul, quien también fue su compañero en la serie policial 'Starsky y Hutch'.



Según información de medios internacionales, el actor falleció el 4 de enero de 2024 a sus 80 años.

La relación entre Marta y Soul fue controversial en 1983, pues la describió como una "relación abierta". Aunque vivieron juntos durante algunos años, también pasaban tiempo con otras personas.



De hecho, ambos participaron en el especial de televisión 'David Soul and Friends' en 1977. Antes de su relación con Soul, Marta estuvo casada con el fallecido actor Brick Huston desde 1968 hasta 1975.



La actriz también será recordada con el pasar de los años por sus actuaciones en películas como Joe Kidd, donde compartió pantalla con el actor, director, guionista y productor de cine estadounidense, Clint Eastwood.

