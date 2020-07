Falleció Kelly Preston, actriz y esposa de John Travolta

Kelly Preston desarrolló una carrera en el cine y la televisión. Se le recuerda por películas como 'Jerry Maguire', 'Casino Jack', For Love of the Game' y 'Gotti'.

Además, era la esposa del también actor John Travolta, a quien apoyó en muchas de sus producciones. Llevaba dos años lucnado contra el cáncer.



“En la mañana del 12 de julio de 2020, Kelly Preston, adorada esposa y madre, falleció luego de una batalla de dos años contra el cáncer de seno”, fue el mensaje que dio el un vocero de la familia a la revista People.



“Era un alma brillante, hermosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que le daba vida a todo lo que tocaba. Su familia le pide que comprenda su necesidad de privacidad en este momento”, recalcó.



Aunque pudo haber estado a la sombra de su esposa, realmente Preston consiguió desarrollar una carrera muy interesante como intérprete y fue reconocida como una actriz de drama y acción en la TV. Participó en series como 'Medium' y 'CSI: Cyber'.

John Travolta (Tony Manero) y Karen Lynn Gorney (Stephanie Mangano) en una escena de 'Fiebre del sábado por la noche' Foto: AFP

John Travolta, famoso por películas como 'Fiebre del sábado por la noche', 'Blow Out', 'Pulp Fiction' y 'Face Off', asimila con esto una nueva tragedia familiar, ya que su primera esposa Diana Hyland falleció también por cáncer en 1977.



