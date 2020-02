Falleció la actriz colombiana Inés Correa

Lejos del nido, Los cuervos, La cautiva, Hasta que la plata nos separe, Dialogando y Revivamos nuestra historia fueron algunas de las producciones nacionales que tuvieron a Inés Correa como actriz.

Durante más de 50 años, esta bogotana hizo parte del teatro y la televisión con caracterizaciones que mostraban su talento.



Pero en la noche del lunes y debido a varias dolencias que la aquejaban, Correa falleció a los 89 años.



Desde hace más de una década estaba retirada. En el 2007, mientras residía en la Fundación por los Artistas Mayores, le contó a este diario que fue la primera en llegar a la fundación. "La gente vieja no vende", dijo la recordada Capitana de La Cautiva. "No nos llaman a los que hemos dejado toda la vida para el arte, que sembramos la semilla y que no hemos podido recoger los frutos", agregó.



Correa decidido no tener hijos para dedicarse al arte y empezó en los grupos La Candelaria y Teatro Popular de Bogotá.



Quienes la conocieron recuerdan que el futuro no le interesaba y aunque no ahorró, pudo sobrevivir del subsidio que le daba una organización de actores.



Para no olvidar su papel de actriz, hasta sus últimos días se divertía y ejercitaba recordando parlamentos y creando personajes, según contó en el programa La red, de Caracol.