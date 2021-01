Falleció la actriz Cicely Tyson, que recibió un Óscar en el 2018

Tyson, una de las actrices afroamericanas más respetadas de Hollywood falleció a los 96 años. Desde principios de los 50 forjó una carrera como actriz, tras probar en el modelaje.

Apareció en series de televisión como FBI, Emergencia o El Show de Bill Cosby, pero en realidad su talento llamó la atención cuando fue nominada al premio Óscar por la película Sounder (1972), un drama social ambientado en la gran depresión de Estados Unidos.



También se destacó en el teatro, Pero muchos la recuerdan por su papel de Ophelia, la madre de Annalise Keating en la serie How to Get Away for Murder, junto a la actriz Viola Davis, que precisamente reveló estar devastada por la muerte de su amiga y compañera de la serie.

Cicely Tyson fue en realidad un ejemplo para las actrices negras. Ella abrió el camino para visibilizarlas en esas producciones y siempre fue una activista fuerte por los derechos de las minorías. También se recuerda mucho su trabajo en películas como The Help y Tomates verdes fritos.

En la industria del entretenimiento siempre se le reconoció haber marcado el rumbo a otras generaciones de intérpretes como Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Halle Berry y la propia Viola Davis.



En el 2018 Cicely recibió un Óscar en honor a toda su carrera.



“Me diste permiso para soñar, porque solo en mis sueños podía ver las posibilidades para mi misma”, fue parte del mensaje de despedida que escribió Davis para Tyson.



“Aún no estoy lista para que te conviertas en mi ángel, pero entiendo que solo cuando la última persona que tiene recuerdos de ti muere, estás realmente muerto. En ese caso, tu serás inmortal”, agregó la protagonista de serie How to Get Away for Murder.



