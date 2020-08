Falleció el padre del director Steven Spielberg: así fue su historia

La tristeza embarga al director Steven Spielberg, su padre Arnold Spielberg, falleció por causas naturales a la edad de 103 años. Pero no es solo la pérdida lo que ha afectado al famoso artífice de películas como 'E.T: el extraterrestre', 'Tiburón', 'Jurassic Park', La lista de Schindler' o 'Rescatando al soldado Ryan', sino el hecho de que muchas de esas películas las hizo para lidiar con la ausencia paterna y para mejorar una relación que, por mucho tiemp#o, parecía imposible de arreglar.



(También le puede interesar: Puentes históricos, autos y bosques destrozados: todo por una película).

Según un comunicado recogido por Variety, el realizador estaba con su padre la noche de su muerte. "Cuando veo una PlayStation, cuando miro un teléfono móvil, desde la calculadora más pequeña hasta un iPad, miro a mi padre y digo: 'Él y un equipo de genios empezó todo eso'", dijo el director sobre su padre, que trabajó como ingeniero de General Electric.

El emotivo adiós del director tiene un contraste fuerte, ya que Arnold fue una imagen paterna ausente y su hijo trato de lidiar con esa situación, por eso, cuando comenzó a hacer películas trato de exorcizar sentimientos de dolor y rabia contra su progenitor. Precisamente en un reportaje de la revista Variety se revela que en sus filmes los protagonistas casi siempre tiene algo que arreglar con esa figura paterna.

En E.T. también hay un padre ausente. Foto: Universal Pictures

Hay ejemplos en 'ET: el extraterrestre', en la que la cabeza de la familia es la madre y en 'Encuentros cercanos del tercer tipo', el protagonista es un padre no convencional de sus tres hijos. Asimismo, en 'El imperio del sol' un niño tiene que lidiar solo una serie de situaciones durante la Segunda Guerra Mundial en China.

La lista de Schindler (1993) / Steven Spielberg Foto:

También se puede decir que en 'La lista de Schindler', su protagonista es un hombre alejado de su esposa y totalmente apático a la idea de conformar una familia. O como en 'Atrápame si puedes', en la que Tom Hanks era un detective determinado a arrestar a un famoso estafador, interpretado por Leonardo Di Caprio.

Ambos personajes comparten el hecho de no tener una relación familiar buena. Hanks vive obsesionado con su trabajo, mientras Di Caprio revela una inusual relación con su padre, quien nunca pudo salir de una mala situación económica.



“Nunca le dije que estuviera enfadado ni nos peleamos (hablando de su padre), pero hice lo mismo que él, convertirme en un adicto al trabajo durante los siguientes 15 años”, confesó Steven Spielberg en el documental de Susan Lacy 'Spielberg', que fue producido por HBO.



(Podría interesarle: Así es 'Papicha': película en la que la moda se enfrenta a la opresión)



El artífice de grandes éxitos de taquilla no habló con su papá por más de 15 años, además lidió con el divorcio y conflictos continuos cuando apenas estaba comenzando su carrera en el cine.



Los acontecimientos que Spielberg conocía acerca del alejamiento de su padre cambiaron un poco la situación cuando supo un poco más acerca del divorcio. Leah Posner -madre de Steven Spielberg- se enamoró Bernie Adler, un amigo de Arnold, lo que llevó a que éste se alejara para no causar un mayor conflicto para Leah y sus hijos.



Con el tiempo Steven comenzó de nuevo a acercarse a su papá y hasta le rindió un homenaje con su película 'Salvando al soldado Ryan', ya que Arnold peleó en la Segunda Guerra Mundial. También estuvieron juntos cuando la película ganó cinco premios Óscar, entre esos, el de mejor director.



(Lo invitamos a leer: Sean Connery, el carismático James Bond, llega a los 90 años).

El famoso realizador de cine estadounidense conectó de nuevo con su padre en un punto muy importante de su carrera, que antes se había forjado también con el apoyo de ejecutivos de los estudios y trabajadores con mucha experiencia en la industria que, de alguna manera, ellos asumieron el rol paterno para Steven Spielberg en ese momento.



CULTURA

@CulturaET