Falleció el actor John Saxon, recordado por 'Pesadilla sin fin'

El actor John Saxon murió por complicaciones con una neumonía a la edad de 83 años. De ascendencia italiana, el intérprete se movió por todos los géneros cinematográficos, pero logró un gran reconocimiento en el policíaco, el horror y el en clásico de artes marciales 'Operación dragón', junto a Bruce Lee.



Precisamente, en esa producción de 1973, Saxon hizo el papel de Rope, un hombre que termina atrapado en una competencia mortal aliado con Lee. Esa película lo convirtió en una estrella del cine en todo el mundo.

Trabajó junto a Marlon Brando en 'The Appaloosa' (1966) y ganó un Globo de Oro. También compartió con Robert Redford y Jane Fonda en 'El jinete eléctrico'.

Sumado a una interesante etapa en Italia en cintas de suspenso y policíacos. Una de las producciones que más llamó la atención de esas épocas fue 'Tenebrae', del director Dario Argento.

También fue parte de la serie de drama 'Falcon Crest' y en 'Dinastía', como Rashid Ahmed, un poderoso magnate del Medio Oriente que se enamoró de la antagonista Alexis Colby (Joan Collins).



En 1984 aparece en la primera película de Freddy Krueger: 'Pesadilla sin fin (1984)', en el papel de Donald Thompson, un oficial de policía y padre de la protagonista. Luego regresó en la tercera parte ('La nueva pesadilla', 1993) interpretándose a sí mismo.

En toda su carrera hizo 198 apariciones en el cine. En los últimos años siguió activo en producciones de bajo presupuesto como 'Bring Me the Head of Lance Henriksen' y 'After the Thunderstorm', que se estrenarán el próximo año.



