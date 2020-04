Falleció Carlos Pinzón, el hombre que trajo la Teletón a Colombia

Un gran salón lleno de música, con pinturas y esculturas de famosos músicos clásicos, recibía a los visitantes en la casa que Carlos Pinzón tenía en Zipacón, Cundinamarca.



Hijo de un médico y poeta, el arte le llegó desde muy niño, así como la solidaridad por ver a su padre ayudando a la comunidad y a su mamá Aura María Moncaleano respaldándolo.

Pero no siguió la tradición familiar de estudiar medicina, sino que se desempeñó como locutor y presentador durante su larga vida. Y su programa El club de la televisión, que se emitía de lunes a viernes desde que la TV era en blanco y negro, marcó una época en la pequeña pantalla nacional. En él se dedicaba a buscar ayudas para la gente.



Para las nuevas generaciones su nombre tal vez no tenga recordación, pero indiscutiblemente sí quedará en la historia de la televisión nacional, y cobra relevancia al conocerse la noticia de su muerte este 30 de abril, a los 92 años.



Carlos Pinzón Moncaleano nació en Choachí, Cundinamarca, el 24 de octubre de 1927 y además, fue el promotor de la Teletón en el país, un formato anual de 27 horas ininterrumpidas de recolección de fondos para las personas en condición de discapacidad. Con los recursos conseguidos en los primeros años se construyó una clínica en la población de Chía.



En un momento en el que las ayudas para las personas en condición de discapacidad no eran una política tan definida, Carlos Pinzón se interesó en este tema, como contó su hermano Leopoldo en la emisora La W, tras la solicitud de unos deportistas en condición de discapacidad para que les ayudaran a recoger fondos para viajar a Londres a unas competencias de esta categoría.



Pinzón y Mike Forero, fallecido periodista deportivo, “organizaron una especie de radiotón y consiguieron la plata. A partir de ahí él se empezó a interesar en estas personas y en una charla con Fernando Gómez Agudelo, de RTI, sobre las teletones que se hacían en Estados Unidos y Chile, mi hermano viajó a este último país a ver todo el montaje para traerlo a Colombia”, dijo Leopoldo Pinzón.

Fueron 15 teletones las que realizó Pinzón, desde 1980. “Y, lo más importante, puso a estas personas en la realidad colombiana, les dio opciones y oportunidades de mejora, y las ayudó muchísimo”, agregó.



Los Pinzón Moncaleano fueron nueve hermanos, tres de ellos muy conocidos porque se dedicaron a los medios: además de Carlos y Leopoldo, Julio Eduardo.



Pinzón empezó en la radio de Tunja en los años 50, donde su voz comenzó a educarse hasta convertirse en inolvidable en los medios de los 50, 60, 70 y 80. De ahí pasó a una emisora del Tolima, y posteriormente a una de Manizales, antes de llegar a Bogotá.



“Cuando volvió de Argentina, donde estuvo dos años, no sabía qué hacer y mi hermano Julio Eduardo, que conocía de su gran capacidad y talento, le dijo que ensayara en la radio, para ver si canalizaba todo lo que tenía”, agregó.



De este modo, Carlos Pinzón empezó su gran camino en los medios, donde hay huellas radiales como su voz en la transmisión de la llegada del hombre a la Luna, en 1969, y jingles tan famosos como el de “Señor locutor, por favor, diga usted, qué hora es”, que usualmente se pone en La W.

Impulsador de artistas

Edgard Hozzman, otro reconocido hombre de radio y música, muy cercano a Pinzón, ha contado que este último fue uno de los promotores del jingle en Colombia, luego de viajar a México y Cuba, países en los que estuvo viendo cómo se hacía la radio allá en los años 60 y 70, y traer varios comerciales cantados, especialmente de la isla, donde había un gran desarrollo en este tema.



Adicionalmente fue un impulsor de la llamada música gogó y del rock en el país, promocionándolas en la emisora 1020 y posteriormente en Hora 15. Los Speakers, Lyda Zamora y Óscar Golden, entre otros artistas, fueron sus protegidos y les ayudó a promover sus carreras.



Los días de El club de la televisión también son importantes. Durante más de 1.800 emisiones, Pinzón propulsó ayudas para los más necesitados y sus problemas (que los viera un médico, que pudieran conseguir unas gafas o unas muletas, que un abogado los apoyara en casos difíciles, entre muchos otros). Eran los días de una televisión sencilla, sin muchas pretensiones, con una escenografía básica que incluía un pequeño escritorio desde el que Pinzón presentaba.



Su hermano Leopoldo contó, además, que se dedicó al montaje de espectáculos de rumba y taurinos, sin mucho éxito económico. Con Fernando Gómez Agudelo y la desaparecida presentadora Gloria Valencia de Castaño montó la discoteca La Bomba, que tenía capacidad para 2.000 personas y a la que iban los jóvenes de finales de los años 60 que estaban abriendo su mente a otras tendencias musicales que llegaban del extranjero aunque con retraso, pues no eran los días de YouTube.



Allí se presentaron artistas como César Costa y Angélica Marìa, entre otros.



En el último tiempo, agregó su hermano Leopoldo, su salud se había afectado mucho, por la edad y por sus dolencias del corazón, y sus más cercanos esperaban su fallecimiento.



Pinzón tuvo tres hijos: Norma, María Claudia y Carlos. Las dos primeras, residentes en Estados Unidos, que no podrán viajar debido a la pandemia, así como tampoco Leopoldo, que vive en Honda.



Pero aunque por la emergencia y debido a los controles de distanciamiento social sus exequias sean muy sencillas y con pocos asistentes, su nombre siempre estará ligado al audiovisual y las artes nacionales (hizo hasta cine y fue apuntador en obras teatrales en su juventud) y a la solidaridad, una palabra que Carlos Pinzón siempre llevó en su corazón.



CULTURA