Falleció actriz de la famosa película 'Locademia de policía'

En 1984 se estrenó Locademia de policía, una comedia acerca de un grupo de cadetes torpes y fuera de lo común que terminaban convirtiéndose en héroes y en buenos agentes del orden.



La historia fue un éxito mundial, con su humor sencillo y personajes como Laverne Hooks, una tímida y nerviosa aspirante a policía, que se caracterizaba por tener una voz muy baja, pero cuando se enojaba lanzaba un vozarrón brutal.



Le puede interesar: Tras la confusión, novio de Tanya Roberts confirmó su muerte

Hooks fue interpretado por Marion Ramsay, quien falleció a los 73 años en su casa en Los Ángeles. Gracias a ese papel, la actriz consiguió una base de fanáticos en todo el mundo y ayudó a convertir en una pequeña pieza de culto a la saga de Locademia de policía, que a su vez marcó a toda una generación, sobre todo, en sus tres primeras películas estrenadas entre 1984 y 1986.

Marion Ramsey en una escena de la famosa comedia policíaca. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ramsay se ganó el corazón y las carcajadas de millones al mezclar de manera muy divertida la fragilidad y la fuerza desmedida de su voz. Pero no fue lo único que hizo. Realmente comenzó su carrera en el teatro en 1964 con obras como Hello, Dolly o Miss Moffat junto a Bette Davis.

También apareció en televisión con producciones como Keep on Truckin, The Jeffersons, McGyver, Clase de Beverly Hills, La niñera y una serie animada de 1990 de La familia Adams.



Además de ser conocida como activista para crear conciencia acerca del sida. La actriz también hizo parte de la película de terror y comedia Lavántula, junto a Steve Guttenberg, el protagonista de la mayoría de filmes que se hicieron en la franquicia de Locademia de policía.

Recientemente se llegó a hablar de una nueva versión del filme que caricaturizó a los policías.



CULTURA

@CulturaET.