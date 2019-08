Adiós a Julio del Mar, el actor de los papeles fuertes

“Julio del Mar siempre fue un actor con muy buen sentido del humor, siempre estaba sonriendo. En nuestras reuniones de la empresa (Shangó Producciones) secomportaba como si fuera más joven, hacía halago de verse bien físicamente”.



Así lo recuerda la mánager Iracema Otero, quien tuvo a su cargo durante varios años la carrera del actor Julio del Mar, fallecido el domingo pasado en Bogotá.

Del Mar había nacido el 13 de septiembre de 1943 en Barranquilla y desde hace más de un año venía presentando problemas de salud. Primero fue una isquemia cerebral y en el tiempo reciente, una afección respiratoria que lo tuvo hospitalizado en varias ocasiones.



Hace unos días fue dado de alta y recibió atención médica en su apartamento, donde murió.

De 75 años, dejó un legado en el cine, el teatro y la televisión colombiana, con sus personajes recios y decididos y su gran capacidad para interpretar diferentes acentos.



Desde muy niño llegó a Bogotá con su familia. Estudió en el Colegio del Carmen y a los 8 años empezó a leer cuentos infantiles en Caracol Radio a escondidas de sus padres, que pronto lo descubrieron.



A los 13 años ingresó a la Escuela de Teatro de Bogotá, y cuando terminó el bachillerato se matriculó en la Escuela Naval, lugar que le permitió no solo aprender sobre los mares y los ríos, sino donde se convirtió en amigo de todos, pues les hacía tertulias literarias a sus compañeros, que siempre lo buscaban.



Igualmente, les daba conciertos, ya que tenía una hermosa voz. De ahí que siempre le pedían canciones de Enrique Guzmán y César Costa.



Cuando tenía 19 años regresó a Bogotá, decidido a estudiar artes escénicas, y mientras tanto realizó varios trabajos, entre ellos la comercialización de objetos navideños.



Su idea de siempre mejorar en su carrera lo llevó a México, a donde viajó cuando tenía 19 años, a estudiar actuación. Allí hizo obras de teatro y telenovelas, y se casó con Natalia Brauman. De ese matrimonio tuvo dos hijos que residen en ese país.

En 1979 volvió a Colombia y se dio a conocer en el Cuento del domingo. Posteriormente, logró su primer protagónico en Hato Canaguay, donde representó a Pancho Zapata.



Su siguiente viaje fue a España, en donde vivió cuatro años, participó en varias otras de teatro y tuvo dos hijos más.



En los 80 se radicó definitivamente en Colombia y regresó a la carrera que había cimentado en el teatro y la televisión.



Estuvo en producciones como Escalona, Pepita Jiménez, La viuda de Blanco, La mujer en el espejo, La venganza, Pasión de gavilanes, La luz de mis ojos, Chepe Fortuna, Sin senos no hay paraíso, Madre Luna, Pandillas, guerra y paz, Luzbel está de visita, Amantes del desierto, La caponera, Yo amo a Paquita Gallego y Fuego verde, entre otras.



Otero agrega que tras la muerte de su última esposa, hace seis años, y ante la falta de trabajo “sufrió de mucho estrés y depresión. Lo dejaron de tener en cuenta para muchas o casi todas las producciones, y esto lo llevó a enfermarse rápidamente”, dice.



Agrega que es una pérdida muy sentida, no solo para ella, pues tuvieron una relación de amistad, sino para las artes escénicas del país, que no tendrán más su talento.



