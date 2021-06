Fallece Robert Hogan, actor de 'The Wire' y 'MASH', a los 87 años

El actor estadounidense Robert Hogan, que apareció en más de 150 títulos de cine, teatro y sobre todo televisión durante seis décadas de carrera, entre ellos las series televisivas MASH y The Wire, falleció a los 87 años.

Según ha informado la familia del veterano actor a The New York Times, Hogan nació en Jamaica (Queens) y murió por complicaciones de una neumonía en su casa de Maine el 27 de mayo.



Series scomo Se ha escrito un crimen, Bonanza o Peyton Place contaron con la presencia de Hogan, que fue homenajeado en la película de Quentin Tarantino Érase una vez en Hollywood cuando Leonardo DiCaprio alaba su trabajo en Ley y orden.



En The Wire, Hogan interpretaba a un constructor de buques, mientras que en la mítica MASH hacía el papel de un conductor de helicópteros. En Broadway interpretó obras de Shakespeare y Chekhov.



El actor sobrevive a su mujer, la novelista Mary Hogan, de 38 años, a tres hijos de su anterior matrimonio y a dos nietos.



EFE