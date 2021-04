Falcon y el Soldado del Invierno hizo llorar a sus fanáticos 

Las primeras reacciones a la despedida de la segunda serie de televisión inspirada en el Universo Cinematográfico de Marvel, han sido especialmente conmovedoras Falcon y el Soldado del Invierno se despidió con un impactante cierra que no escatimó en acción ni en mensaje con tono social, dos elementos que marcaron el estilo de toda la serie de Disney Plus.

Las primeras reacciones a la despedida de la segunda serie de televisión inspirada en el Universo Cinematográfico de Marvel, han sido especialmente conmovedoras Falcon y el Soldado del Invierno se despidió con un impactante cierra que no escatimó en acción ni en mensaje con tono social, dos elementos que marcaron el estilo de toda la serie de Disney Plus.

Y es que era imposible no sentir un nudo en la garganta con la aparición de Sam Wilson con el atuendo del Capitán América dando una batalla brutal contra los Flag Smashers o a Bucky destilando pura fuerza y a la vez revelando el cierre de algunas heridas de su corazón. No es exagerado decir que el último episodio fue uno de los más entretenidos y en general llevó a esta narrativa a conectar muy bien con películas como Avengers:Endgame o las películas del Capitán América. Es imposible no querer verlas o repetirlas al ver esta serie.



Bucky Barnes consigue sanar un pcoo sus heridas emocionales. Foto: Disney Plus

El gran ganador de la trama ha sido Sam Wilson, que aparece empoderado ante un reto que ya no siente tan pesado. Entre disparos y persecuciones aéreas el personaje asume el rol de guía moral y su interpretación es creíble y emocionante, a pesar de ser realmente un discurso repetido y poco aplicado (tanto en la ficción como en la vida real) acerca del verdadero valor y objetivo de la humanidad y el poder que la sostiene y los aires de revolución ante las injusticias. Así mismo, se cumple una de las labores del superhéroe: recordarle al mundo que no funciona bien.



Hay fanáticos que han llorado (eso dicen) por haber sentido que se hizo justicia con los personajes y que la redención se reveló de manera poderosa, a la par con el ritmo frenético del episodio.



En realidad no creo que haya sido para tanto. Lo que marca un elemento interesante dentro de toda la propuesta de Falcon y el Soldado del Invierno, es que intentó darle más capas a sus héroes (y a sus villanos, el mejor ejemplo es Helmut Zemo), hacer reflexiones sociales y poner en la mesa de debate el poder de los símbolos de justicia y los héroes que sostienen al mundo”.



Las cosas pueden cambiar y en este cierre la mayoría cumplieron el camino imaginado. Aunque llama la atención el destino de John Walker, ahora convertido en US Agent y que podría (en el caso de que se diera luz verde a una segunda temporada) revelar su trabajo y sus intenciones o el nuevo rol de una Sharon Carter que todo el tiempo se movió entre las sombras y tiene una gran sorpresa después de los créditos.





Crece el enigma de Sharon Carter. Foto: Disney Plus

#Falcon y el Soldado del Invierno fue un buen divertimiento, supo sacar provecho de discusiones sociales y no tuvo miedo de recalcarlas en su historia. Es claro que no tuvo la conexión ni el ruido que alcanzó su antecesora WandaVision, pero cumplió con lo que prometió y es de esas series que (ahora sí) vale la pena revisitar y maratonear para disfrutar de su poder y mensaje.



