¡No todo es Neflix! Las mejores series exclusivas de Facebook Watch

Foto: Facebook Watch

'The real bros of Simi Valley' (2017-actualidad)



Esta serie de comedia satírica muestra a cuatro mejores amigos que viven en Simi Valley, una ciudad de California (EE. UU.), quienes se graduaron de la preparatoria hace 10 años y ahora deben madurar. La serie, protagonizada por Jimmy Tatro, Cody Ko, Tanner Petulla y Nick Colletti, es una parodia de los populares 'reality shows' 'The Jersey Shore' y 'The Real Housewives'. Cuenta con 2 temporadas disponibles en Watch.