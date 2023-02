¿Qué tiene The Flash para que DC Comics y Warner Bros. Discovery le apuesten con locura a esta película? Los escándalos de Ezra Miller, su protagonista, que podrían acabar en 20 años de cárcel, serían suficientes para cancelar el estreno no solo de esa, sino de cualquier producción.



(Además: El actor Ezra Miller pide auxilio: ‘Tengo problemas de salud mental’)

Hace unos meses se supo lo que supuestamente habría hecho Miller, al menos una de las cosas de la que se acusa: encerró a una mujer y sus hijos por varios días. Aunque la mujer declaró que él intentó protegerla de su pareja, en la granja en Vermont donde se alojaron estaba llena de armas de todos los calibres y se consumía droga. Incluso, varios medios reprodujeron que uno de los bebés “había jugado con una bala” que había encontrado en el piso. En el lugar, de unos 300 metros cuadrados, Ezra había construido una especie de refugio poliamoroso y de encuentro con la naturaleza.



Allí también habría retenido en contra de su voluntad a Gibson Iron Eyes, una joven sioux de 18 años que se declaró de género no binario y con quien mantiene una amistad desde hace seis. Los padres de la muchacha –Tokata en su lengua nativa– denunciaron en junio del 2022 que Ezra la manipula, y le suministra drogas y alcohol desde que tenía 12 años.

Pese a las polémicas, Ezra Miller sigue interpretando a Barry Allen (Flash). Foto: Warner Pictures

Precisamente, Gibson acompañaba a Miller cuando enfrentó un incidente en Hawái, donde atacó a los asistentes a un bar de karaoke cuando interpretaron una canción que le disgustó. El actor protagonizó diez escándalos, con policía incluida, en los menos de dos meses que estuvo en la apacible población hawaiana de Hilo.



Hay más: en la primavera del 2020, en un bar de Reykjavík, una fanática baila aparentemente con Ezra y este la toma por el cuello para intentar estrangularla. El video de la cámara de seguridad que captó el momento se hizo viral. Y a eso se suman sus escandalosos comentarios en las redes sobre el Ku Klux Klan o sus confesiones de adolescente cuando “quemaba, rompía, gritaba, golpeaba cosas, atormentado por pertenecer a una clase privilegiada en un mundo con una grosera disparidad económica”.



Con sobradas razones su nombre ocupa los medios por abuso, secuestro de mujeres y menores de edad, manejo indebido de armas, consumo de sustancias prohibidas, peleas y ataques en bares. Suena al prontuario del peor delincuente... o el proceder de alguien muy desequilibrado. Su realidad parece la trama de la película más oscura que ha protagonizado a sus 30 años.

Una Batichica de malas

La que no tuvo que hacer nada para que la cancelaran fue Supergirl, otra superheroína que hacía fila a la espera de su cuarto de hora. Se trataba de una cinta que contaba con muchas expectativas de los fans del género; sin embargo a la productora le valieron poco los 100 millones que invirtió en el filme y lo desechó por completo, supuestamente, luego de una ‘desastrosa’ exhibición de prueba.



“Yo me enteré como todos ustedes”, contó con tristeza la actriz y cantante Leslie Grace que iba a tener su cuarto de hora como Batichica, después de su paso por la adaptación del musical In the Heights, al revelar que supo de la noticia a través de un artículo del New York Post. “Desde ese momento mi teléfono no paró de sonar”. Batgirl (Batichica) contaba en el reparto con Brendan Fraser (La ballena, La momia) como Firefly, el supervillano de la historia, y aunque tenía remotas posibilidades de llegar a la pantalla grande, sí estaba presupuestada para el streaming.

Batgirl fue un proyecto protagonizado por Leslie Grace. Foto: Warner Bros.

Sin mayores explicaciones le hicieron el feo. ¿Tan mal estaba esta producción que no tuvo chance ni en las plataformas? “El corte que yo vi era increíble”, agregó la actriz en una entrevista con Variety. “Fue como desinflar un globo. Tuve que asimilarlo todo, pero también estaba segura de la magia que sucedió, en mi experiencia y lo que vi en el elenco, en nuestro equipo. Fue una locura, algo sobre la que no teníamos control”.



La cancelación definitiva de Batichica hace pensar, en contraste, en el interés que hay detrás de The Flash. Sí, son 250 millones de dólares invertidos en una producción que aspira a recaudar al menos el doble. ¿Qué llevará a la gente a las salas? No hablemos de los fanáticos, de la audiencia del común que se acerca a los títulos sin mayores contextos. ¿Habrá algo de morbo detrás de la polémica de su protagonista? ¿O en verdad estamos ante la película que redimirá a DC Comics después de tantos pasos en falso?

Ezra Miller: de héroe a villano

Ezra Miller fue de esos nombres que apareció como cualquier otro de una agencia de talentos en Hollywood. Pero tenía atributos para destacarse: buen actor, guapo, activista, ingenioso, músico (toca la batería y canta en el trío Sons of an Illustrious Father, famoso por sus versiones roqueras con jazz).



Sus primeras apariciones fueron en series como Californication y La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales y su gran salto fue en el drama Tenemos que hablar de Kevin, junto a Tilda Swinton, en la que interpretó a un joven malquerido e indeseado por sus padres que acaba convertido en un psicópata asesino. Fue un debut excepcional y los estudios se interesaron en este jovencito de New Jersey que luego brillaría en Las ventajas de ser invisibles (2012), la saga de Animales fantásticos –en la que interpretó al perturbado Credence Barebone– y como The Flash en las distintas entregas de La liga de la justicia.

Facebook Twitter Linkedin

Ezra MIller en 'Tenemos que hablar de Kevin'. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Por eso le hicieron su propia película. Sabían que ese muchacho de naturalidad impetuosa, que llamaba la atención en las alfombras rojas y eventos –a una Comic Con llegó vestido como uno de los hongos de Mario Bros-, y que superó la tartamudez cantando ópera era el indicado para interpretar a Barry Allen, el famoso Flash, quien después de nueve meses de que el laboratorio S.T.A.R. en el que estaba explotara, despierta del coma y descubre que tiene el poder de la velocidad de la luz.



“Intentaba besar a los chicos”, contó Miller a Out en 2012. “Pasé de tener un tartamudeo a ser un pequeño cantante de ópera totalmente gay y a ser un adolescente queer realmente confundido”.



Hijo de un exitoso editor editorial de origen judío y de una bailarina de danza moderna, Ezra Matthew Miller creció en una familia acomodada. Un cuento de hadas para cualquiera. Sin embargo, los comportamientos erráticos han sido una constante en la vida de Ezra, pero las últimas acusaciones en su contra son muy graves.

Contra todo pronóstico

The Flash acaba de presentar un espectacular tráiler en el medio tiempo del Super Bowl: una historia divertida y atrapante; el regreso de Michael Keaton como Batman –también aparece Ben Affleck-, el debut de Batichica (Sasha Calle, la actriz de origen colombiano) y un Ezra Miller que, literalmente, se duplica, son algunos detalles del filme que dirige Andy Muschietti (It, Mamá) y que llegará a los cines el 15 de junio próximo.



Warner Bros. Discovery no solo le hará la habitual campaña de lanzamiento de un título de esta envergadura, sino que está abierta la posibilidad de que Ezra Miller continúe como el superhéroe de Ciudad Central. Según los ejecutivos, el actor estaría en un tratamiento para mejorar su salud mental y habría aceptado no meterse en más problemas. El tema que está en suspenso son las denuncias que tiene pendientes ante la justicia.

Aquí, todo es un supuesto: se habla de que hay un guion para una segunda parte ya escrito y que se ejecutaría si la película tiene el éxito en la taquilla que se espera, y de que las nuevas cabezas de DC Films, James Gunn y Peter Safran, estarían escribiendo otro relato alterno. En todos los casos, Ezra Miller sería el protagonista.



A ver si sucede como en la ficción y el actor retoma la senda de su carrera, tal como Barry Allen despierta de una pesadilla de unos meses para darse cuenta de que puede enmendar lo que sea a la velocidad del rayo.

SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

