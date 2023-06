El actor que interpreta al superhéroe Flash, de la casa DC studios, Ezra Miller, ha hablado por primera vez a medios de comunicación en el estreno mundial de esta película.



Sorprendió al referirse a las acusaciones de mala conducta en su contra y los múltiples problemas legales a los que ha tenido que enfrentarse.

Aunque no lo hizo directamente, sino por medio de una comunicación escrita a la revista Variety, Miller aseguró que “tras atravesar una época de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme ante cualquiera a quien haya podido alarmar o molestar con mi comportamiento. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para poder regresar a una fase de mi vida sana, segura y productividad”.



Por su parte, la productora ejecutiva, Barbara Muschieti, aseguró a Europa Press que “Ezra habló de manera directa de su crisis de salud mental. Se está tratando, se está recuperando y hay que hacer un balance. El foco está en ponerse de pie”, refiriéndose a los escándalos en los que ha estado involucrado el actor.



Esto ocurre después de una serie de incidentes que fueron creciendo en magnitud, pues Miller fue acusado de delito grave en Vermont en 2022, cuando la policía investigó su participación en un robo en una residencia privada.

El estudio Warner Bros anunció que el estreno de la película será la única vez que el actor hablará públicamente de manera publicitaria para la película. Foto: MICHAEL TRAN/AFP

Esta serie de incidentes empezó en el año 2020 cuando apareció un video que mostraba a Ezra Miller al parecer asfixiando a una mujer en un bar en Islandia.



En otra ocasión fue arrestado dos veces en Hawaii, una vez por alteración del orden público y acoso. Por el hecho de alteración del orden público fue multado por 500 dólares, en cambio, el tema del acoso fue desestimado.



El estudio Warner Bros anunció que el estreno de la película será la única vez que el actor hablará públicamente de manera publicitaria para la película.



En este estreno los actores, productores, directores y demás integrantes de la película caminaron, pero no se permitieron entrevistas individuales típicas que se hacen en este tipo de eventos.

Miller recibió una ovación por parte de los presentes en el estreno cuando era presentado por el director de la película, Andy Muschietti, a quien el actor agradeció de manera pública.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANDE DIGITAL

EL TIEMPO

