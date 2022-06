Ezra Miller, el actor que da vida a ‘Flash’ en el universo DC, y que también interpreta a ‘Creedence Barebone’ en la saga de ‘Animales Fantásticos’, ha estado recientemente en medio de la polémica por fuertes denuncias en su contra, que lo vinculan con el acoso a menores, mal comportamiento con el alcohol y violencia de género.



Ahora, ha llegado una nueva demanda en la cual se le acusa por supuestamente albergar a menores de edad en una de sus fincas y de tener drogas y armas al alcance de los infantes.

“Un preocupado padre afirma que sus hijos y su esposa se encuentran en la granja del actor en Vermont, Estados Unidos, donde habrían armas y drogas rodeando el ambiente de los niños”, son las denuncias recogidas por el medio estadounidense ‘The Rolling Stone’.



Según versiones recolectadas por este medio, existe un video del pasado mes de abril, donde se puede ver la sala de estar de la propiedad de Miller rodeada de rifles de asalto y pistolas esparcidas por todo el lugar. Es más, una de las fuentes logró declarar que alguna vez vio al bebé de un año jugando con una bala en su boca.



“Tengo un mal presentimiento. Quiero ir a buscar a mis hijos, ellos significan el mundo para mí”, dijo el padre de los menores implicados, quien también aseguró que el actor pagó el traslado de su esposa y sus hijos desde Hawái hasta Vermont.



Esto dijo la esposa

Ahora bien, todo parece indicar que la esposa del denunciante ha declarado en su contra alegando que el actor la ayudó a escapar de una vida de abusos por parte de su exnovio y aseguró “que le da las gracias a Miller, de 29 años, por brindarle un ambiente seguro a su familia”.

El actor también ha participado de iconicas películas, como 'Las ventajas de ser invisible', 'Tenemos que hablar de Kevin' y 'La liga de la justicia'. Foto: AFP

Sus declaraciones fueron respaldadas por algunos registros legales de Hawái, donde se registra una denuncia por abuso doméstico por esta mujer, que aún no ha podido ser identificada por motivos de seguridad.



Sin embargo, el pleito jurídico no avanzó ya que ninguno de los dos asistió ante el tribunal para aclarar los supuestos maltratos. Por otro lado, el padre ha negado rotundamente estas acusaciones y presentó una demanda contra su expareja por haber sacado a los menores del estado.



Por su parte, la madre ha sido enfática sobre la posesión de armas del actor: “puede que tenga armas de fuego para defenderse y que están almacenadas en una parte de la casa a la que los niños nunca entran”.



“Mis hijos pueden relajarse más en su curación gracias a la seguridad y cariño que Ezra les ha estado dando”.



Unas declaraciones que no han caído nada bien a la opinión pública, pues han manifestado que Miller tiene comportamientos compulsivos, sobre todo, en lo que concierne a su relación con algunos menores de edad.

Otros escándalos de Ezra Miller

El pasado 19 de junio, se dio la noticia del paradero desconocido del artista, luego de que las denuncias que lo vincularon con el acoso de algunos menores de edad salieran a la luz.



Las autoridades lo buscan para entregarle una orden de alejamiento, una acusación de acoso, manipulación y otros delitos. La última de las órdenes de alejamiento en contra Miller se declaró este 15 de junio después de que una mujer de Nueva York afirmara que su hijo de 12 años ha recibido comentarios y cumplidos impropios del actor.



La otra caución fue impuesta por los padres de Tokata Iron Eyes, de 18 años, debido a que se presume que el actor manipuló a la joven cuando tenía apenas 12 años . los progenitores dicen que en 2017 Miller llevó a Tokata a Londres para que visitara el set de 'Animales Fantásticos' y allí la habría introducido LSD, marihuana y el alcohol.



Sin embargo, Tokata ha desmentido las afirmaciones de sus padre y de los medios de comunicación alegando que él es un gran amigo, que la ha ayudado a salir de ciertos momentos de dificultad y que es un gran apoyo para ella.

