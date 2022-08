Escondido, con paranoia, lleno de armas y drogas, el actor Ezra Miller, quien asumió el papel de Flash para una película que ahora está en veremos, por fin apareció y pidió ayuda. En un comunicado entregado a la revista Variety, la polémica estrella de Hollywood decidió sincerarse acerca de su comportamiento autodestructivo que tiene en vilo su carrera artística y una cantidad de demandas por agresiones y abusos.

““Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo”, dijo en su comunicado, que se reveló en un artículo de Variety.“Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molesto con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”, aseguro.



El actor se fue despedido de su papel de 'Flash' por las recientes acusaciones en su contra. Foto: Warner Bros.

Miller hizo el papel de Barry Allen (Flash) en la película La liga de la justicia y se perfilaba como una de las estrellas más importantes del nuevo universo cinematográfico de los superhéroes de DC Cómics, pero su caída en picada, dado un sinnúmero de escándalos desde el 2020 eclipsó su trabajo en las ligas mayores de Hollywood.



El actor también ha participado de iconicas películas, como 'Las ventajas de ser invisible', 'Tenemos que hablar de Kevin' y 'La liga de la justicia'. Foto: AFP

Para sumar, hace poco fue involucrado en un casi de robo en una casa y está siendo buscado por la policía. La también estrella de Tenemos que hablar de Kevin y Las ventajas de ser invisible, tiene un prontuario judicial con anotaciones por ataques a personas y alteración de orden público en un bar de Hawái, posesión de drogas y comportamiento peligroso con amas.



Ahora falta esperar que las intenciones de Miller de buscar ayuda puedan cambiar el panorama desolador que lo rodea y sirva para evitar la cancelación del estreno de The Flash (agendado para el 23 de junio de 2023). Por ahora se dice que Warner apoyaría la recuperación del actor.



EFE