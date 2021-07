Los extraterrestres son los enemigos en ‘La guerra del mañana’

En varias ocasiones le han advertido a la humanidad sobre su fin. Esa la idea con la que se desarrolla 'La guerra del mañana', película de Amazon Prime Video que apuesta por la ciencia ficción y el entretenimiento puro y duro. La trama revela que el futuro no es nada esperanzador y la única manera de cambiarlo es afrontando una confrontación sin cuartel.

El giro de la historia radica en que se necesitan soldados del presente para que vayan al futuro para pelear por la raza humana. No es 'Terminator' o 'Edge of Tomorrow', pero esta aventura de hiperactivos efectos visuales logra entretener y, por momentos tensionar al espectador.



Quizá lo más interesante es que los soldados de este conflicto viajan al futuro para que sus familias y sus nuevas generaciones no tengan que sufrir en un planeta devastado por extraterrestres.



El mundo se destruye unos 30 años en el futuro y está invadido por criaturas alienígenas. Foto: Amazon Prime Video

Esa idea de sacrificio de personas que deciden asumir el riesgo de viajar en el tiempo y pelear con los invasores del espacio es uno de los elementos a destacar de' La guerra del mañana', sumado al trabajo del actor Chris Pratt, quien se amolda muy bien al formato de acción y al perfil de héroe inesperado que plantea la película.



El protagonista, famoso por 'Guardianes de la galaxia', interpreta ahora a 'Dan Foreste'r, un profesor que cambia las clases y los libros por armas de última generación.



La película, que estaba predestinada a estrenarse en salas de cine, fue adquirida por Amazon Prime Video, que dice pagó 200 millones de dólares por esta producción de los estudios Paramount.



En realidad, es una interesante apuesta para un fin de semana, la cual logra tapar algunos vacíos en su arco argumental con una decente puesta en escena dominada por el caos, a lo que se suma unas escenas de acción que dan la talla para quienes gustan del entretenimiento ligero.



